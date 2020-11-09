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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 12. Büyükelçiler Konferansı'na katılacak, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/14.00/16.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 Akademik Yılı Açılışı'na on-line katılarak ilk dersi verecek. 

(TBMM/11.00)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki heyeti kabul edecek. 

(Ankara/12.00/14.30)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferansla SAHA EXPO Sanal Fuarı’na katılacak. 

(Ankara/11.30)

5- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Dışişleri Bakanlığının yurt dışı ve merkez teşkilatında görevli büyükelçilerin katılımıyla düzenlenecek 12. Büyükelçiler Konferansı başlayacak. 

(Ankara) 

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'daki çatışmalar ve Ermenistan'ın sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıları izleniyor.

(Bakü) 

8- Gazeteciler Müyesser Yıldız ve İsmail Dükel ile astsubay Erdal Baran hakkında, "Devletin güvenliği veya yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan açılan dava, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince görülecek. 

(Ankara/09.30) 

9- Eski istihbaratçı Enver Altaylı ve 3 sanık hakkında "FETÖ yöneticiliği", "örgüt üyeliği", "örgüte yardım" ve "siyasi ve askeri casusluk" suçlarından açılan davanın görülmesine Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

(Ankara/09.30)

10- Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in katil zanlısı Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına başlanacak. 

(Muğla/14.00) 

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

12- A Milli Futbol Takımı, İstanbul'da 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan'la yapacağı özel maç, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü iç sahada Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarına TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başlayacak.

(İstanbul/18.30)

13- AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley C Grubu'nda ertelenen Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

14- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinin mücadele ettiği Kadınlar Federasyon Kupası'nda 2. maçlar yapılacak. 

(Kocaeli/13.00-19.45) 

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