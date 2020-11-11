Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katılacak.
- Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de iştirak edecek.
- Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/11.11/13.00)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.
(Ankara/11.00)
3- MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/11.30/10.30)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.
- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak.
5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Swissotel'de düzenlenecek üye katılım törenine iştirak edecek.
(Ankara/12.00)
6- TÜİK, eylül ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
8- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.
(Bakü)
9- Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın cenazesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde toprağa verilecek.
(Eriha) (Fotoğraflı - Görüntülü)
10- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)-
11- UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmalara hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk edecek.
(İstanbul/20.45)
12- Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Süper Lig kulüplerinin temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.
(İstanbul/13.00)
13- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, erteleme maçında Danimarka'nın Bakken Bears takımını konuk edecek.
- G Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Bosna Hersek'in Igokea takımıyla, H Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İtalya'da Hapy Casa ile karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Laktasi/20.30/Brindisi/22.30)
14- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek.
(Bursa/20.00)
15- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun ilk maçında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşılaşacak.
(Ankara/19.00)
16- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasından ertelenen Arkas Spor-Sorgun Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Solhanspor, Haliliye Belediyespor-Arhavi Voleybol ve İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne maçları yapılacak.
(İzmir/Afyonkarahisar/14.00/Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00)
17- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela takımıyla TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Salonu'nda karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/17.00)
18- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-İlbank maçı yapılacak.
(Bursa/16.00)
19- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 9. hafta maçları yapılacak, 3. Lig'de 8. hafta maçlarına devam edilecek.
20- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki 8. hafta maçı yapılacak. 3. haftadan ertelenen maçta Yenimahalle Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya gelecek.
(Kastamonu/15.00/Ankara/19.30)
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