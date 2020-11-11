Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yerleşkesinde "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" programına katılacak.

- Programa Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de iştirak edecek.

- Erdoğan, TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/11.11/13.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Ekonomi Masası Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

3- MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/10.30)

4- TBMM'den

- Genel Kurulda, İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak.

5- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Swissotel'de düzenlenecek üye katılım törenine iştirak edecek.

(Ankara/12.00)

6- TÜİK, eylül ayı kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

8- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü)

9- Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden Filistin Kurtuluş Örgütü Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat'ın cenazesi, işgal altındaki Batı Şeria'nın Eriha kentinde toprağa verilecek.

(Eriha) (Fotoğraflı - Görüntülü)

10- Dünya genelinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)-

11- UEFA Uluslar B Ligi'nde Rusya ve Macaristan ile oynayacağı karşılaşmalara hazırlanan A Milli Futbol Takımı, özel maçta Vodafone Park'ta Hırvatistan'ı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

12- Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı Süper Lig kulüplerinin temsilcilerinin katılımıyla yapılacak.

(İstanbul/13.00)

13- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, erteleme maçında Danimarka'nın Bakken Bears takımını konuk edecek.

- G Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Bosna Hersek'in Igokea takımıyla, H Grubu'nda ise Darüşşafaka Tekfen, İtalya'da Hapy Casa ile karşılaşacak.

(İstanbul/20.00/Laktasi/20.30/Brindisi/22.30)

14- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını konuk edecek.

(Bursa/20.00)

15- Ziraat Bankkart Voleybol Takımı, Erkekler CEV Challenge Kupası son 32 turunun ilk maçında Portekiz'in Fonte Bastardo takımıyla karşılaşacak.

(Ankara/19.00)

16- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 7. haftasından ertelenen Arkas Spor-Sorgun Belediyespor, Afyon Belediye Yüntaş-Solhanspor, Haliliye Belediyespor-Arhavi Voleybol ve İnegöl Belediyespor-Tokat Belediye Plevne maçları yapılacak.

(İzmir/Afyonkarahisar/14.00/Şanlıurfa/15.00/Bursa/16.00)

17- Voleybol Kadınlar CEV Challenge Kupası son 32 turunun rövanşında Türk Hava Yolları, Hırvatistan'ın OK Kastela takımıyla TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

18- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasından ertelenen Nilüfer Belediyespor-İlbank maçı yapılacak.

(Bursa/16.00)

19- Futbolda Misli.com 2. Lig'de 9. hafta maçları yapılacak, 3. Lig'de 8. hafta maçlarına devam edilecek.

20- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor ile İzmir Büyükşehir Belediyespor arasındaki 8. hafta maçı yapılacak. 3. haftadan ertelenen maçta Yenimahalle Belediyespor ile Muratpaşa Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Kastamonu/15.00/Ankara/19.30)