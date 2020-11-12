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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aselsan'ın Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Aselsan Yeni Sistem Tanıtımları ve Tesis Açılışları programına katılacak. 

(Ankara/16.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtlayacak. 

(Ankara/11.00)

3- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza İşleri Genel Müdürlüğünce Meyra Palace Otel'de düzenlenen Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu'na katılacak. 

(Ankara/09.30)

4- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Savunma Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 yılı bütçesi ele alınacak.

(TBMM/10.00)

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 81 İlde İhracata İlk Adım Tanıtım Toplantısı programına katılacak.

(İstanbul/11.30)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

7- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi başlayacak.

(Hanoi) 

8- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

10- Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sinde 14 Kasım'daki sıralama turu ve 15 Kasım'daki yarış öncesi takımların Intercity İstanbul Park'ta hazırlıkları başlayacak; basın toplantıları yapılacak.

(İstanbul/09.00/14.00)

11- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 15 Kasım Pazar günü İstanbul'da Rusya, 18 Kasım Çarşamba günü de deplasmanda Macaristan'la yapacağı karşılaşmaların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basına kapalı antrenmanla sürdürecek.

(İstanbul/18.30)

12- Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) katılmaya hak kazanacak son 4 takım, play-off finallerinde Gürcistan-Kuzey Makedonya, Macaristan-İzlanda, Kuzey İrlanda-Slovakya ve Sırbistan-İskoçya maçlarıyla belli olacak.

(Tiflis/20.00/Budapeşte/Belfast/Belgrad/22.45)

13- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

(Barselona/23.00)

14- Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nın son 32 turu ilk maçında Galatasaray HDI Sigorta, Ukrayna'nın Khimik takımıyla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Yuzhny/19.00)

15- Futbolda Misli.com 3. Lig'de 8. hafta maçları tamamlanacak.

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