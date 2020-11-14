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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak.

(İstanbul/13.00) 

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Arnavutköy ve Ümraniye ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/15.00-19.00) 

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nilüfer ilçesinde üye katılım törenine iştirak edecek.

(Bursa/14.00) 

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Halkalı-İstanbul Havalimanı Metro Hattı Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak, İntercity İstanbul Park-Formula 1 Yarışları ile ilgili basın açıklaması yapacak ve sıralama turlarını izleyecek.

(İstanbul/09.00/14.00) 

5- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

6- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

8- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sine ilişkin Intercity İstanbul Park'ta açıklamalarda bulunacak.

(İstanbul/13.00)

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı DHL Türkiye Grand Prix'sinde takımlar Intercity İstanbul Park'ta son antrenman turuna çıkacak, pazar günkü yarış öncesi sıralama turu mücadelesi verecek.

(İstanbul/12.00/15.00)

10- A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş ve takımdan bir futbolcu, pazar günü Rusya ile yapacakları UEFA Uluslar B Ligi maçı öncesi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak. Milliler, son çalışmasını tesislerde yapacak.

(İstanbul/18.00/18.30) 

11- A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri E Grubu'nda Ahmet Cömert Spor Salonu'nda Sırbistan ile karşılaşacak.

(İstanbul/18.00) 

12- UEFA Uluslar Ligi'nin 5'inci maç haftasında A, C ve D liglerinde karşılaşmalar yapılacak.

13- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası Bahçeşehir Koleji-Frutti Extra Bursaspor, Darüşşafaka Tekfen-Galatasaray, Türk Telekom-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-OGM Ormanspor maçlarıyla başlayacak.

(İstanbul/13.00/20.00/Ankara/15.15/Bursa/17.30) 

14- Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında VakıfBank-Karayolları ve Sarıyer-Belediyespor-Türk Hava Yolları maçları yapılacak.

(İstanbul/15.00/16.00)

15- At yarışlarında 82. Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 40. Cumhuriyet Koşusu, 75. Yıl Ankara Hipodromu'nda yapılacak.

(Ankara/16.30/17.00) 

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