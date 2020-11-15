Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.
2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.
3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 81 ilde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapılacak.
4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta koşulacak.
- Yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.
(İstanbul/13.10)
6- UEFA Uluslar Ligi'nin 5. maç haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar yapılacak, A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında Ülker Stadı'nda Rusya'yı konuk edecek.
- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.
(İstanbul/20.00)
7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Aliağa Petkimspor-Beşiktaş ve Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.
(İzmir/13.00/İstanbul/20.00)
8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Muratpaşa Belediyespor, Kosova ekibi KHF Ferizaj ile karşı karşıya gelecek.
(Antalya/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. turunda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.
(Muğla/17.00)
10- Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.
(İstanbul/13.00)
11- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci ve ilk devrenin son haftasında Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta, Solhanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Haliliye Belediyespor-Arkas Spor, Sorgun Belediyespor-Altekma, Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maçları oynanacak.
(Arhavi/13.00/Bingöl/Şanlıurfa/15.00/Yozgat/Afyonkarahisar/Ankara/Bursa/16.00/İstanbul/17.00)
12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından 2, Erkekler Süper Lig'in 6. haftasından tek maç yapılacak.
13- Futbolda Misli.com 3. Lig'in 1, 2. ve 3. gruplarında 9. hafta maçları oynanacak.
14- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Valensiya Grand Prix'si koşulacak.
(Valensiya/16.00)
15- Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
(İstanbul/16.00)
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