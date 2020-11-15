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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- 37. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi takip ediliyor.

2- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları izleniyor.

3- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 81 ilde Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) yapılacak.

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

5- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. yarışı DHL Türkiye Grand Prix'si, Intercity İstanbul Park'ta koşulacak.

- Yarışı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip edecek.

(İstanbul/13.10) 

6- UEFA Uluslar Ligi'nin 5. maç haftasında A, B ve C liglerinde karşılaşmalar yapılacak, A Milli Futbol Takımı, B Ligi 3. Grup'taki 5. maçında Ülker Stadı'nda Rusya'yı konuk edecek. 

- Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(İstanbul/20.00) 

7- ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftası, Aliağa Petkimspor-Beşiktaş ve Anadolu Efes-HDI Sigorta Afyon Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İzmir/13.00/İstanbul/20.00)

8- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası 3. tur rövanşında Muratpaşa Belediyespor, Kosova ekibi KHF Ferizaj ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

9- Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nın 3. turunda iki Türk ekibini karşı karşıya getirecek mücadelede Yalıkavakspor, İzmir Büyükşehir Belediyespor'u konuk edecek.

(Muğla/17.00)

10- Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçı yapılacak.

(İstanbul/13.00)

11- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15'inci ve ilk devrenin son haftasında Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta, Solhanspor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Haliliye Belediyespor-Arkas Spor, Sorgun Belediyespor-Altekma, Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankkart-Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor-Tokat Belediye Plevne, Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank maçları oynanacak. 

(Arhavi/13.00/Bingöl/Şanlıurfa/15.00/Yozgat/Afyonkarahisar/Ankara/Bursa/16.00/İstanbul/17.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından 2, Erkekler Süper Lig'in 6. haftasından tek maç yapılacak. 

13- Futbolda Misli.com 3. Lig'in 1, 2. ve 3. gruplarında 9. hafta maçları oynanacak.

14- MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 13. ayağı Valensiya Grand Prix'si koşulacak.

(Valensiya/16.00)

15- Fenerbahçe ile Fatih Karagümrük, Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. 

(İstanbul/16.00) 

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