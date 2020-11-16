Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Balat Sahil Cephe Onarımı" ve "Sur Dibi Millet Bahçesi" proje alanları ile Yedikule Zindanları'nda incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/15.00/15.30/16.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferansla katılacak.

(Ankara/11.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun temel atma törenine iştirak edecek.

(Denizli/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına basına kapalı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/18.30)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçı yapılacak.

(Giresun/14.00)