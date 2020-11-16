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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Balat Sahil Cephe Onarımı" ve "Sur Dibi Millet Bahçesi" proje alanları ile Yedikule Zindanları'nda incelemelerde bulunacak.

(İstanbul/15.00/15.30/16.00)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

4- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Endonezya Sanal Genel Ticaret Heyeti programına video konferansla katılacak.

(Ankara/11.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın-Denizli Otoyolu'nun temel atma törenine iştirak edecek.

(Denizli/11.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu gelişmelerini açıklayacak. 

(Ankara/10.00) 

7- Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00) 

8- Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'da işgalini bitiren anlaşmanın cephedeki ve diplomasi alanındaki yansımaları takip edilecek.

(Bakü)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi'nde 18 Kasım Çarşamba günü Macaristan'la deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına basına kapalı antrenmanla başlayacak.

(İstanbul/18.30)

11- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Görele Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor maçı yapılacak. 

(Giresun/14.00)

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