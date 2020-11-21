Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak. (İstanbul/13.30/16.00)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova Kültür Merkezi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelecek, deprem bölgesindeki alanları inceleyecek. (İzmir/12.30/18.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak. (İstanbul/15.00/17.00)

4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek. (Afyonkarahisar/12.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nın temel atma törenlerinde yer alacak, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak. (Kayseri/12.00-14.00)

6- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

7- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kütüphanesi olarak okurlarıyla buluşacak Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılışını yapacak. (İstanbul/13.30)

8- İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde 20.00'de başlayacak ve yarın 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın büyük erkekler flöre madalya törenine katılacak. (Ankara/13.00)

11- Süper Lig’de 9. hafta mücadelesi başlayacak, Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçları yapılacak. (İstanbul/13.30/19.00/Ankara/Denizli/16.00)

12- TFF 1. Lig’in 10. haftası Altınordu-İstanbulspor, Beypiliç Boluspor-Ankaraspor, Bursaspor-Adanaspor, Giresunspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla başlayacak. İzmir/Bolu/13.30/Bursa/16.00/Giresun/19.00)

13- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aylık olağan toplantısı çevrim içi yapılacak. (İstanbul/12.30)

14- Türk milli takımlarının da mücadele ettiği Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da sona erecek. (Prag/12.00)