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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kütahya, Afyonkarahisar, Batman ve Siirt 7. olağan il kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak. (İstanbul/13.30/16.00) 

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Bornova Kültür Merkezi'nde mahalle sakinleriyle bir araya gelecek, deprem bölgesindeki alanları inceleyecek. (İzmir/12.30/18.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Bakırköy ve Fatih ilçe kongrelerine katılacak. (İstanbul/15.00/17.00) 

4- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, partisinin Afyonkarahisar 7. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek. (Afyonkarahisar/12.00)                                                                                                      

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası ile Anafartalar-Şehir Hastanesi-YHT Gar Tramvay Hattı'nın temel atma törenlerinde yer alacak, Kayseri Büyükşehir Belediyesine ziyarette bulunacak. (Kayseri/12.00-14.00)

6- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

7- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin 4'üncü alışveriş merkezi kütüphanesi olarak okurlarıyla buluşacak Akyaka Park AVM Kütüphanesi'nin açılışını yapacak. (İstanbul/13.30)

8- İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında yurt genelinde 20.00'de başlayacak ve yarın 10.00'da sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gelişmeler takip ediliyor. 

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenecek Yıldızlar 17 Yaş Altı, Gençler, Büyükler Eskrim Türkiye Şampiyonası'nın büyük erkekler flöre madalya törenine katılacak. (Ankara/13.00) 

11- Süper Lig’de 9. hafta mücadelesi başlayacak, Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor, Beşiktaş-Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği-Fenerbahçe ve Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK maçları yapılacak.  (İstanbul/13.30/19.00/Ankara/Denizli/16.00) 

12- TFF 1. Lig’in 10. haftası Altınordu-İstanbulspor, Beypiliç Boluspor-Ankaraspor, Bursaspor-Adanaspor, Giresunspor-Yılport Samsunspor maçlarıyla başlayacak. İzmir/Bolu/13.30/Bursa/16.00/Giresun/19.00) 

13- Galatasaray Kulübü Divan Kurulunun aylık olağan toplantısı çevrim içi yapılacak. (İstanbul/12.30)

14- Türk milli takımlarının da mücadele ettiği Tokyo Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota veren Avrupa Judo Şampiyonası, Çekya'da sona erecek. (Prag/12.00) 

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