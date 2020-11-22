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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Çatalca ve Silivri ilçe kongrelerine iştirak edecek. 

(İstanbul/15.00/17.00) 

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Swissotel'de düzenlenecek üye katılım törenine katılacak.

(Ankara/11.30)

4- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Bakü)

5- Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (KPSS Ortaöğretim), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek.

(10.15)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Süper Lig'in 9. haftasına Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor, Göztepe-MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek. 

(Hatay/13.30/İzmir/Konya/16.00/Trabzon/Antalya/19.00)

8- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi, Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor, Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Eskişehirspor maçlarıyla sürecek. 

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Adana/19.00)

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-TOFAŞ maçları yapılacak. 

(İstanbul/15.15/17.30)

10- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00)

11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru-Karayolları maçları oynanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Afyon Belediye Yüntaş ile Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek. 

(Ankara/13.00/İstanbul/16.00/Aksaray/17.00/Afyonkarahisar/15.00/İstanbul/20.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından 2 maç yapılacak. 

13- MotoGP Dünya Şampiyonası, sezonun 14. ve son yarışı Portekiz Grand Prix'siyle sona erecek. 

(Portimao/17.00)

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