Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1 - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri ile G20 Zirvesi'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00/16.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Çatalca ve Silivri ilçe kongrelerine iştirak edecek.

(İstanbul/15.00/17.00)

3- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Swissotel'de düzenlenecek üye katılım törenine katılacak.

(Ankara/11.30)

4- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

5- Kamu Personel Seçme Sınavı Ortaöğretim (KPSS Ortaöğretim), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca 81 ilde düzenlenecek.

(10.15)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Süper Lig'in 9. haftasına Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor, Göztepe-MKE Ankaragücü, İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor maçlarıyla devam edilecek.

(Hatay/13.30/İzmir/Konya/16.00/Trabzon/Antalya/19.00)

8- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi, Ankara Keçiörengücü-Akhisarspor, Tuzlaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Eskişehirspor maçlarıyla sürecek.

(Ankara/13.30/İstanbul/16.00/Adana/19.00)

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Fenerbahçe Beko-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-TOFAŞ maçları yapılacak.

(İstanbul/15.15/17.30)

10- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında, Beşiktaş HDI Sigorta-Nesibe Aydın, Çankaya Üniversitesi-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol maçları oynanacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/14.00)

11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında, İlbank-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Sarıyer Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta, Kuzeyboru-Karayolları maçları oynanacak, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 16. haftasında Afyon Belediye Yüntaş ile Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta ile Arkas Spor karşı karşıya gelecek.

(Ankara/13.00/İstanbul/16.00/Aksaray/17.00/Afyonkarahisar/15.00/İstanbul/20.00)

12- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasından 2 maç yapılacak.

13- MotoGP Dünya Şampiyonası, sezonun 14. ve son yarışı Portekiz Grand Prix'siyle sona erecek.

(Portimao/17.00)