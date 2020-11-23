Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, IICEC Turkey Energy Outlook: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı'na videokonferans yöntemiyle katılacak.

(Ankara/11.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nallıhan'da Belediyeyi ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Çayırhan Tüneli Şantiyesi'nde projeye ilişkin brifing alacak.

(Ankara/09.00/09.30/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

7- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

9- BM öncülüğünde, Libya’daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin bir araya geldiği "Libya Siyasi Diyalog Forumu" video konferans yöntemiyle toplanacak.

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraf - Görüntülü)

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale Valiliği, Belediye, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Yeşilvadi-Bisiklet Yolu-Obaköy'de, Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı ile Çeşniğir Kanyonu'nda incelemelerde bulunacak, Kırıkkale Gençlik Merkezi Açılış Töreni ile İl Brifingi ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kırıkkale/12.35-17.00)

12- Süper Lig'in 9. haftası Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.30)

13- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor-Altay maçlarıyla sona erecek.

(Balıkesir/İzmir/19.00)

14- Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için prensipte anlaşma sağlanan Orhun Ene ile çevrim içi düzenlenecek törende resmi sözleşme imzalayacak.

(İstanbul/12.00)

15- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United'a konuk olacağı maç için İngiltere'ye gidecek.

(İstanbul/12.00)

16- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, Old Trafford Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Manchester United maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Manchester/21.30/22.00)

17- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 2. haftadan ertelenen Siirt İl Özel İdaresi Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor, 7. haftadan ertelenen 68 Aksaray Belediyespor-Adıyaman 1954spor maçları yapılacak.

(Siirt/Aksaray/13.00)