  • BIST 1.323
  • Altın 468,203
  • Dolar 7,7629
  • Euro 9,2145
  • Ankara -4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 0 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde MYK toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/12.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/09.30)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ticaret Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

(TBMM/11.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, IICEC Turkey Energy Outlook: Türkiye Enerji Zirvesi Özel Lansmanı'na videokonferans yöntemiyle katılacak. 

(Ankara/11.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Nallıhan'da Belediyeyi ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Çayırhan Tüneli Şantiyesi'nde projeye ilişkin brifing alacak.

(Ankara/09.00/09.30/10.00)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, kasım ayına ilişkin finansal hizmetler istatistikleri ve finansal hizmetler güven endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

7- Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin tarımsal girdi fiyat endeksi verilerini açıklayacak. 

(Ankara/10.00)

8- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Bakü) 

9- BM öncülüğünde, Libya’daki farklı siyasi ve sosyal kesimleri temsilen seçilen 75 kişinin bir araya geldiği "Libya Siyasi Diyalog Forumu" video konferans yöntemiyle toplanacak.

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraf - Görüntülü)

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kırıkkale Valiliği, Belediye, AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Yeşilvadi-Bisiklet Yolu-Obaköy'de, Dinek Dağı Atlı Safari ve Doğa Parkı ile Çeşniğir Kanyonu'nda incelemelerde bulunacak, Kırıkkale Gençlik Merkezi Açılış Töreni ile İl Brifingi ve İl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.

(Kırıkkale/12.35-17.00) 

12- Süper Lig'in 9. haftası Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor maçıyla tamamlanacak. 

(İstanbul/19.30)

13- TFF 1. Lig'in 10. hafta mücadelesi Aydeniz Et Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Menemenspor-Altay maçlarıyla sona erecek. 

(Balıkesir/İzmir/19.00)

14- Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü için prensipte anlaşma sağlanan Orhun Ene ile çevrim içi düzenlenecek törende resmi sözleşme imzalayacak. 

(İstanbul/12.00)

15- Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United'a konuk olacağı maç için İngiltere'ye gidecek. 

(İstanbul/12.00)

16- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve takımdan bir futbolcu, Old Trafford Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında Manchester United maçına ilişkin değerlendirmelerde bulunacak, takım son çalışmasını da statta yapacak. 

(Manchester/21.30/22.00)

17- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 2. haftadan ertelenen Siirt İl Özel İdaresi Spor-Karbel Karaköprü Belediyespor, 7. haftadan ertelenen 68 Aksaray Belediyespor-Adıyaman 1954spor maçları yapılacak. 

(Siirt/Aksaray/13.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İhraç edilen üç eski Danıştay üyesi 'görev suçu' yönünden Yüce Divan'da yargılanmasına yarın başlanacak23 Kasım 2020 Pazartesi 10:06
  • FETÖ'cü Enes Kanter ile fotoğraf çektiren İsrail'in BM temsilcisine tepki yağdı23 Kasım 2020 Pazartesi 10:05
  • Mardin'de sokağa çıkma yasağı23 Kasım 2020 Pazartesi 09:44
  • Kimi 'setten geliyorum' dedi kimi de alkollü trafiğe çıktı...Hiç biri ceza yemekten kurtulamadı23 Kasım 2020 Pazartesi 09:43
  • '10 numara yağ, kanser riskini artırıyor'23 Kasım 2020 Pazartesi 09:42
  • Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı23 Kasım 2020 Pazartesi 09:32
  • İçişleri Bakanlığı: Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 9 bin 583 kişiye işlem yapıldı23 Kasım 2020 Pazartesi 09:19
  • Türkiye'nin Orta Doğu’ya açılan kapısı Habur'da araç yoğunluğu23 Kasım 2020 Pazartesi 09:18
  • Polisten kaçamadı, hem ihlalden hem de alkollü araç kullanmaktan ceza yedi  23 Kasım 2020 Pazartesi 09:17
  • Doğu Karadeniz'de sağanak heyelanlara neden oldu23 Kasım 2020 Pazartesi 09:16
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti