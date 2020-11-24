Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlanıyor

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da görev yapan öğretmenler ile "24 Kasım Öğretmenler Günü" buluşmasında on-line olarak bir araya gelecek.

(TBMM/11.00)

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, "Öğretmen Yetiştirmenin Dünü Bugünü Yarını" konulu panele katılacak, 81 il temsilcisi öğretmenlerle video konferans ile buluşacak.

(Ankara/09.00/10.00/14.00)

3- CHP, HDP, MHP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/13.30/12.45/10.45/09.45)

4- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki depremin ardından inşasına başlanan TOKİ konutlarında incelemelerde bulunacak, Valilikte koordinasyon toplantısına katılacak.

(Elazığ/11.30/15.30)

5- TBMM'den

- Genel Kurulda, Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

- Plan ve Bütçe Komisyonunda, Dışişleri Bakanlığı ile bağlı kurumların 2021 bütçeleri ele alınacak.

- KİT Komisyonunda, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü hesapları görüşülecek.

(TBMM/15.00/10.00/15.30)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kasım ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7 - TÜİK, kasım ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 10 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek.

(Ankara)

9- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

10- Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticiliği ve üyeliği suçlarından hapis cezası alan eski Danıştay üyeleri Galip Tuncay Tutar, Vahit Bektaş ve Bülent Olcay'ın, "görevi kötüye kullanma" suçu yönünden Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesi'nde yargılanmasına başlanacak.

(Ankara/10.00)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Milletvekilleri Burhan Çakır, Süleyman Karaman ve Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ile Erzincan’da yapılacak olan gençlik ve spor yatırımlarına ilişkin protokol imzalayacak.

(Ankara/11.00)

13- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta mücadelesi E, F, G ve H gruplarında yapılacak maçlarla başlayacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'nda deplasmanda İngiltere'nin Manchester United takımıyla karşılaşacak.

(Manchester/23.00) (Fotoğraflı)

14- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleminasyon sistemiyle oynanacak 4. eleme turu müsabakaları başlayacak.

- Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Kırşehir Belediyespor'u, Yukatel Denizlispor, Turgutluspor'u, Fatih Karagümrük, Esenler Erokspor'u, Fenerbahçe de Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

(Ankara/13.00/Denizli/15.00/İstanbul/17.00/21.00) (Fotoğraflı)

- Kupada TFF 1. Lig ekiplerinden Beypiliç Boluspor Kahramanmaraşspor'la, Ankaraspor Muğlaspor'la, Giresunspor Niğde Anadolu FK'yle, Adanaspor Sakaryaspor'la ve Bursaspor Karatay Termal 1922 Konyaspor'la karşı karşıya gelecek.

(Bolu/Ankara/Giresun/14.30/Adana/Bursa/19.00) (Fotoğraflı)