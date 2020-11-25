Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinden 36. ISEDAK Toplantısı Açılış Oturumuna canlı bağlantı yapacak, MGK Toplantısı'na başkanlık edecek. (TBMM/12.00/Ankara/13.30/15.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret edecek. (Ankara/11.00)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısına katılacak, ardından basın açıklaması yapacak. (Ankara 17.00/19.00

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, çevrim içi olarak gerçekleştirilecek Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi'nin açılış oturumunda konuşacak (Ankara/14.00)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

6- HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan ve HAK-İŞ Kadın Komitesi üyeleri, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla konfederasyon genel merkezinde basın açıklaması yapacak.

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu mücadelesinin ikinci gününde Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor Etimesgut Belediyespor ile Atakaş Hatayspor Karacabey Belediyespor ile Gaziantep FK Serik Belediyespor ile Fraport TAV Antalyaspor Pendikspor ile Çaykur Rizespor da Uşakspor ile karşılaşacak. (Malatya/13.00/Hatay/15.00/Gaziantep/17.00/Antalya/19.00/Rize/21.00) (Fotoğraflı)

- Kupada TFF 1. Lig ekiplerinden Tuzlaspor Sultanbeyli Belediyespor ile İstanbulspor Tarsus İdman Yurdu ile Ankara Keçiörengücü Kocaelispor ile Royal Hastanesi Bandırmaspor Darıca Gençlerbirliği'yle, Altınordu Çorum FK ile Eskişehirspor GMG Kastamonuspor ile Adana Demirspor Afjet Afyonspor ile karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/13.00/14.30/Ankara/Balıkesir/13.00/İzmir/Eskişehir/14.30/Adana/19.00) (Fotoğraflı)

9- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta A, B, C ve D gruplarında yapılacak maçlarla tamamlanacak.

10- UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü Azerbaycan'ın Karabağ ekibiyle karşılaşacak Demir Grup Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay ve futbolculardan Arouna Kone, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında soruları cevaplayacak, takım son çalışmasını da statta yapacak. (İstanbul/16.30/17.00)

11- Galatasaray ve Socios.com arasında gerçekleştirilen iş birliği ile sarı-kırmızılı kulübün kriptoparası "$GAL Fan Token"in kriptopara işlem platformu Paribu'da listelenmesinin duyurulacağı tanıtım toplantısı, kulüp başkanı Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. (İstanbul/13.00)