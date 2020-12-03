Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenecek "Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 86. Yıl Dönümü Programı" ile Sıhhiye'deki "Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Konser Salonu Açılış Töreni"ne katılacak.

- Açılışta TBMM Başkanı Mustafa Şentop da yer alacak.

(Ankara/13.30/18.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yakın ekibinde çalışan ve dün vefat eden polis memuru Hasan Anayurdu’nun Çankırı'nın Çerkeş ilçesi Saraycık köyünde kılınacak cenaze namazına iştirak edecek.

(Çankırı/12.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı ziyaret edecek.

(Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu toplantısına katılacak.

(TBMM/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- TBMM Genel Kurulu'nda, Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/14.00) (Fotoğraflı)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki madencilerle video konferans yöntemiyle görüşecek, EÜAŞ Elektrik Otomasyon Sistemleri (EOS) Açılış Programı'na video konferans aracılığıyla katılacak.

(Ankara/15.00/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle 13. Uluslararası Bilgi Güvenliği ve Kriptoloji Konferansı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- TÜİK, kasım ayı enflasyon verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/14.30)

11- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Siyasi Çalışmalar Enstitüsü (ISPI) tarafından bu yıl 6'ncısı düzenlenen MED Akdeniz Diyalog Forumu'na video bağlantıyla katılacak.

(Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

12- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü) (Fotoğraflı-Görüntülü)

13- Ordu'nun Altınordu ilçesinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Ceren Özdemir, ölümünün 1. yılında anılacak.

(Ordu/13.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

14- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

15- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 5. hafta maçları yapılacak.

- Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda İspanya'nın Villarreal takımını Yeni 4 Eylül Stadı'nda konuk edecek.

(Sivas/20.55) (Fotoğraflı)

16- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 12. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Rusya'nın Zenit takımıyla karşılaşacak.

(Saint Petersburg/20.00) (Fotoğraflı)

17- FIBA Kadınlar Avrupa Ligi B Grubu'ndaki ikinci maçında Fenerbahçe Öznur Kablo, Metro Enerji Spor Salonu'nda Polonya'nın Arka Gdynia takımıyla karşılaşacak, Çekya ekibi USK Prag, Fransa'dan ASVEL Feminin ile mücadele edecek.

(İstanbul/17.00/20.00) (Fotoğraflı)

18- Futbolda Misli.com 2. Lig gruplarında 13. hafta maçları yapılacak, 3. Lig'de 12. hafta 4. Grup karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

19- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 20. haftası Sistem9 Yeşilyurt-Karayolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/15.30) (Fotoğraflı)