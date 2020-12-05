Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlk Milli Helikopter Motoru TEİ-TS1400'ün Teslimi ve Tasarım Merkezi Açılış Töreni" ile "Sarıkamış-Karakurt-Horasan Yolu Açılış Töreni"ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak. (İstanbul/14.00/15.30)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Kadın Kolları'nın "YaşamHak Projesi"nin tanıtım toplantısında açılış konuşması yapacak. (Ankara/11.00)
3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret edecek, Kars Lojistik Merkezi’nde incelemede bulunacak, Sarıkamış-Karakurt-Horasan yolunun açılış törenine katılacak. (Kars/12.00-15.30)
4- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor
5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Süper Lig'in 11. haftasına Göztepe-Hes Kablo Kayserispor, Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor, İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir, Galatasaray-Atakaş Hatayspor maçlarıyla devam edilecek. (İzmir/Ankara/13.30/Konya/Malatya/16.00/İstanbul/19.00)
7- TFF 1. Lig'in 12. hafta mücadelesi Giresunspor-Eskişehirspor, Beypiliç Boluspor-Altay, Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor maçlarıyla sürecek.
(Giresun/13.30/Bolu/İzmir/16.00)
8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Darüşşafaka Tekfen, Beşiktaş-Türk Telekom, Galatasaray-Büyükçekmece Basketbol, Empera Halı Gaziantep Basketbol-TOFAŞ maçlarıyla başlayacak.
(Muğla/13.00/İstanbul/15.15/20.00/Gaziantep/17.30)
9- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası Samsun Canik Belediyespor-Birevim Elazığ İl Özel İdare maçıyla başlayacak.
(Samsun/13.00)
10- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasında Arkas Spor ile Solhanspor karşı karşıya gelecek, 6. haftadan ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Haliliye Belediyespor maçı yapılacak.
(İzmir/17.30/Bursa/16.00)
11- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası PTT-Eczacıbaşı VitrA, Çan Gençlik Kalespor-Fenerbahçe Opet ve Galatasaray HDI Sigorta-Kuzeyboru maçlarıyla başlayacak.
(Ankara/Çanakkale/14.00/İstanbul/17.30)
12- Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 8. haftasında 5 maç yapılacak.
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