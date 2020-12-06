  • BIST 1.331
  • Altın 461,382
  • Dolar 7,8023
  • Euro 9,4809
  • Ankara -3 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya -1 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

(Bakü)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

3- Süper Lig'in 11. haftasına Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor, Fraport TAV Atalyaspor-MKE Ankaragücü ve Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. 

(İstanbul/13.30/Antalya/16.00/Denizli/19.00) (Fotoğraflı)

4- TFF 1. Lig'in 12. haftası Altınordu-Ankara Keçiörengücü ve Adana Demirspor-Akhisarspor maçlarıyla tamamlanacak. 

(İzmir/16.00/Adana/19.00)

5- Misli.com 3. Lig 1. Grup'ta 7. haftadan ertelenen 1 ve 3. Grup'ta 9. haftadan ertelenen 3 maç yapılacak. 

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftası, Aliağa Petkimspor-Anadolu Efes, Frutti Extra Bursaspor-Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe Beko-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Bahçeşehir Koleji maçlarıyla tamamlanacak. 

(İzmir/13.00/Bursa/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00)

7- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasına BOTAŞ-Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-OGM Ormanspor maçlarıyla devam edilecek. 

(Ankara/14.00/İstanbul/15.15)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 21. haftası VakıfBank-İlbank, Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Sistem9 Yeşilyurt ve Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor maçlarıyla sona erecek. 

(İstanbul/14.00/17.00/Ankara/14.00/Aydın/15.00/Bursa/18.00)

9- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 9. haftadan 1 maç ve 7. haftadan ertelenen 1 yapılacak; Erkekler Süper Lig'de 8. haftadan tek karşılaşma oynanacak. 

10- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 16. ayağı Sakhir Grand Prix'si yapılacak. 

(Bahreyn/20.10)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Eski eşi tabancayla kapıya dayandı, KADES'ten yaptığı ihbarla kurtarıldı06 Aralık 2020 Pazar 10:08
  • Kısıtlamayı ihlal eden grup, polise 'gel gel' diye bağırarak ara sokaklara kaçtı06 Aralık 2020 Pazar 10:07
  • Köpeği iple ağaca astı 06 Aralık 2020 Pazar 10:07
  • Pakistan Başbakanı Han: Türk dizileri iyi rol modeller sağlamak amacıyla yayımlanıyor06 Aralık 2020 Pazar 10:03
  • KKTC'ye gelişlerde yeni Kovid-19 düzenlemeleri uygulanacak06 Aralık 2020 Pazar 10:03
  • Türkiye ve dünya gündemi06 Aralık 2020 Pazar 10:01
  • Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısında yüzde 25 düşüş başladı05 Aralık 2020 Cumartesi 23:51
  • Bakan Koca: Adana, Hatay, Mersin ve Samsun yüksek risk altında05 Aralık 2020 Cumartesi 23:50
  • Kayseri'de tarihi geçmiş gıda satan 6 işletmeye 16 bin lira ceza05 Aralık 2020 Cumartesi 23:49
  • MSB: Irak kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi05 Aralık 2020 Cumartesi 22:52
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti