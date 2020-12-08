Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szıjjarto'yu kabul edecek, partisinin genel merkezinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/13.30/15.00/18.00)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile Bayraklı, Bornova ve Seferihisar belediye başkanlarından, Balçova Kaya Termal Otel'de, İzmir'deki deprem ve takip eden sürece ilişkin bilgi alacak.

- Büyükşehir Belediyesi Uzundere konutlarını ziyaret edecek Kılıçdaroğlu, enkaz altından kurtarılan Ayda Gezgin ve Elif Perinçek'in aileleriyle bir araya geleceki Bayraklı Belediyesi Meclis Salonu'nda yapılacak İzmir Apartman Görevlileri Buluşması'na katılacak ve TMMOB İzmir Şubesi'ne ziyarette bulunacak.

(İzmir/10.00/11.15/12.30/13.15/14.00/15.30)

3- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması TIMSS 2019'un Türkiye sonuçlarını açıklayacak.

(Ankara/12.00)

4- TBMM Genel Kurulu'nda, TBMM Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

5- Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto’nun eş başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde yapılacak.

(Ankara/10.00)

6- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Birliği arasında iş birliği protokolünün imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Auto Expo Türkiye 2020 Fuarı'nın açılış programına iştirak edecek.

(Ankara/10.45)

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını yapacak, 10 yıl vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek.

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

10- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

11- İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle ilk kez genel aşılama kampanyası başlatılacak.

12- FETÖ davaları

-15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin, aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı (KKK) Eğitim ve Doktrin Komutanlığı (EDOK) Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı eski korgeneral Metin İyidil'in de arasında olduğu 3 sanığın yargılamasına Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/14.30)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 6'ncı ve son hafta mücadelesi başlayacak. Medipol Başakşehir, H Grubu'nda deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşacak.

(Paris/23.00)

15- Fenerbahçe, Süper Lig'in 12. haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Kadıköy'de Yeni Malatyaspor'la yapacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/11.30)

16- Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında 13 Aralık Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sürdürecek, antrenman öncesi bir futbolcu basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

(İstanbul/11.30)