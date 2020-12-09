Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan işgaline yönelik harekatı başarıyla tamamlayan Azerbaycan’da yarın düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni’ne katılmak üzere Bakü’ye gidecek.

(Ankara)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Memur-Sen ile OSTİM Teknik Üniversitesi iş birliğinde çevrim içi düzenlenecek Kamu Yönetimi ve Kalkınma Kongresi’ne katılacak.

(Ankara/10.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Avlu, Gar Meydanı ve Çamlık alanları ile Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda incelemelerde bulunacak, İl Değerlendirme ve İlçe Belediye Başkanları ile Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Büyükşehir Belediyesini, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret edecek.

(Balıkesir/10.00 -18.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklamalarda bulunacak.

(Ankara/19.00)

5- TBMM Genel Kurulu'nda, Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

7- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanacak protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/11.00)

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akyurt yolunda incelemelerde bulunacak, Akyurt Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek, Ankara'nın kuzey ilçelerinin belediye başkanlarıyla toplantı yapacak ve ardından Kalecik Belediye Başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek.

(Ankara/08.00-11.00)

9- TÜİK, 2019 yılı eğitim harcamaları istatistikleri ile ekim ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak.

10- AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ticaret anlaşmaları müzakereleri kapsamında bir araya gelecek.

(Brüksel)

11- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

12- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

14- Medipol Başakşehir'in, yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya, 4. hakem tarafından ırkçı söylemde bulunulması nedeniyle sahadan çekildiği ve 14. dakikadan itibaren oynanmayan UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı, kaldığı yerden yapılacak.

(Paris/20.55)

15- Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7. haftadan ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçları yapılacak.

16- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde elemelerle başlayacak.

(Mersin/10.00)

17- Süper Lig'de 5. haftadan ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 7. haftadan ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor maçları yapılacak.

(Hatay/19.30/İzmir/18.30)

18- Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nun 6. ve son haftasında 10 Aralık Perşembe günü deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla yapacağı maç için özel uçakla Tel Aviv'e gidecek.

(Sivas/10.00)

- Sivasspor'da yeni tip koronavirüs tedavisi gördüğü için İsrail'e gitmeyecek teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yerine yardımcı antrenör Bülent Albayrak ile futbolculardan Max Gradel, maçın oynanacağı Bloomfield Stadı'nda düzenlenecek basın toplantısında, karşılaşmaya ilişkin soruları cevaplayacak.

- Takım son çalışmasını da statta yapacak.

(Tel Aviv/16.30/17.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)