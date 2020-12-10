Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan'da

- Erdoğan, Azerbaycan'ın milli lideri Haydar Aliyev'in kabri ile Türk ve Azerbaycan şehitliklerini ziyaret edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla düzenlenecek Zafer Geçidi Töreni'ne katılacak.

- Mevkidaşı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılanacak Erdoğan, baş başa görüşme ve anlaşmaların imza töreninin ardından Aliyev ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

- Erdoğan, Aliyev tarafından onuruna verilen resmi aile yemeğine katılacak.

(Bakü)

2- Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile TBMM'nin Çözümdeki Muhtemel Rolü Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(TBMM/10.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara Akyurt Millet Bahçesi'nde ilk fidanların dikileceği programa katılacak.

(Ankara/14.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla partisinin 81 İl Başkanlığı ile eş zamanlı basın açıklaması yapacak.

(İzmir/12.00)

5- TBMM Genel Kurulu'nda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

6- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, video konferans yöntemiyle "Türkiye Dördüncü Sanayi Devrimi Merkezi Açılış Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.00)

7- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-İtalya II. Dönem JETCO İmza Töreni'ne iştirak edecek.

(Ankara/11.45)

8- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii AŞ Eskişehir Bölge Müdürlüğünü, Valiliği ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Eskişehir/09.30/12.00/13.45)

9- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistiklerini, ekim ayı kümes hayvancılığı ile süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

10- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

11- Avrupa Birliği Liderler Zirvesi düzenlenecek.

(Brüksel)

12- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

13 - FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

14- Rusya Federasyonu'nun Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, o sırada görevde olmayan polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş tarafından öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de arasında bulunduğu 28 sanıklı davaya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.00)

15- İHH İnsani Yardım Vakfının "Rotamız İyilik, Yükümüz İnsanlık" diyerek zor şartlarda kışı geçirmek zorunda kalan Suriyeliler için başlattığı kampanya kapsamında toplanan yardımları taşıyan tırlar, törenle Suriye'ye uğurlanacak.

(İstanbul/11.00)

16- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

17- UEFA Avrupa Ligi gruplarında 6. ve son hafta maçları yapılacak; Demir Grup Sivasspor, I Grubu'nda deplasmanda İsrail'in Maccabi Tel-Aviv takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Tel Aviv/23.00)

18- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyüklerde elemelerle devam edilecek.

(Mersin/10.00)

19- Medipol Başakşehir Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki Paris Saint Germain maçı için gittiği Fransa'dan İstanbul'a dönecek.

- Kulüp Başkanı Göksel Gümüşdağ, İstanbul Havalimanı'nda açıklama yapacak.

(İstanbul/17.30)

20- TFF 1. Lig'in 13. haftası Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.30)

21- Misli.com 3. Lig'de 13. hafta mücadelesi 1, 2 ve 3. Gruplarda yapılacak maçlarla sona erecek.

22- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Almanya'nın Alba Berlin takımıyla, Anadolu Efes de İspanya'nın Valencia Basket ekibiyle karşılaşacak.

(Berlin/22.00/Valensiya/23.00)

23- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin Polonya'daki A Grubu mücadelesinde Fenerbahçe HDI Sigorta, üçüncü maçında Polonya'nın PGE Skra takımıyla karşılaşacak.

(Kedzierzyn-Kozle/20.00)

24- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin İtalya'daki B Grubu mücadelesinde Fenerbahçe Opet, üçüncü maçında İtalya'nın Carraro Imoco takımıyla karşılaşacak.

(Treviso/22.30)

25- Voleybol CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nin Türkiye'de gerçekleştirilen D Grubu mücadelesinde Eczacıbaşı VitrA üçüncü maçında Rusya'nın Dinamo Moskova takımıyla karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

26- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 16. haftasından ertelenen İlbank-Çan Gençlik Kalespor maçı yapılacak.

(Ankara/13.00)