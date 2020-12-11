Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılacak.
(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek CHP'li Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
3- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek.
(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katılacak.
(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)
5- TÜİK, 2019 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
6- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumu yapılacak.
(Brüksel) (Fotoğraflı)
7- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor.
(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)
8- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)
10- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl 4. Forumu" düzenlenecek.
(Bişkek) (Fotoğraflı - Görüntülü)
11- Süper Lig'in 12. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak.
(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
12- 34'üncü Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde genel tasnif finaliyle devam edilecek.
(Mersin/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)
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