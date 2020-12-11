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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na Dolmabahçe Ofisi'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, genel merkezde video konferans aracılığıyla gerçekleştirilecek CHP'li Büyükşehir ve İl Belediye Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- TBMM Genel Kurulunda Ticaret Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçeleri görüşülecek. 

(TBMM/11.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Atatürk Havalimanı'ndaki "Ulaştırma ve Haberleşme Şurası" tanıtım toplantısına katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TÜİK, 2019 yılına ilişkin il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verileri ile ekim ayı inşaat maliyet endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumu yapılacak.

(Brüksel) (Fotoğraflı)

7- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları izleniyor. 

(Bakü) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

10- Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliği ve Yunus Emre Enstitüsü'nün desteğiyle Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te "Cengiz Aytmatov Uluslararası Issık Göl 4. Forumu" düzenlenecek.

(Bişkek) (Fotoğraflı - Görüntülü)

11- Süper Lig'in 12. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Yukatel Denizlispor maçıyla başlayacak. 

(İstanbul/19.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

12- 34'üncü Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'na, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler kategorisinde genel tasnif finaliyle devam edilecek. 

(Mersin/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

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