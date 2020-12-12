Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni ile Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak. (İstanbul/14.00/15.00)

2- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek. (TBMM/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katılacak.

(Manisa/11.15/12.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Fransa'da güvenlik yasa tasarısına ve ülkede artan İslamofobi'ye karşı protestolar düzenlenecek. ü)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Süper Lig'in 12. haftasına Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor-Göztepe, Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor, MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek. (Hatay/13.30/Rize/Kayseri/16.00/Ankara/İstanbul/19.00)

8- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler takım finaliyle sürecek. (Mersin/15.00)

9- Güreşte iptal edilen dünya şampiyonasının yerine organize edilen, milli sporcuların da mücadele edeceği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla başlayacak. (Belgrad/13.00-21.30)

10- TFF 1. Lig'in 14. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor ve Bursaspor-Yılport Samsunspor maçları oynanacak. (Balıkesir/16.00/Bursa/19.00)