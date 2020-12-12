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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni ile Manisa-Akhisar Çevre Yolu Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak. (İstanbul/14.00/15.00) 

2- TBMM Genel Kurulunda Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının bütçeleri görüşülecek. (TBMM/11.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Akhisar Kaymakamlığı ve AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret edecek, Akhisar Çevre Yolu açılış törenine katılacak.

(Manisa/11.15/12.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- Fransa'da güvenlik yasa tasarısına ve ülkede artan İslamofobi'ye karşı protestolar düzenlenecek. ü)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Süper Lig'in 12. haftasına Atakaş Hatayspor-Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor-Göztepe, Hes Kablo Kayserispor-Trabzonspor, MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor ve Fenerbahçe-Yeni Malatyaspor maçlarıyla devam edilecek. (Hatay/13.30/Rize/Kayseri/16.00/Ankara/İstanbul/19.00)

8- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda büyükler takım finaliyle sürecek. (Mersin/15.00) 

9- Güreşte iptal edilen dünya şampiyonasının yerine organize edilen, milli sporcuların da mücadele edeceği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla başlayacak. (Belgrad/13.00-21.30) 

10- TFF 1. Lig'in 14. haftasında Aydeniz Et Balıkesirspor-Eskişehirspor ve Bursaspor-Yılport Samsunspor maçları oynanacak. (Balıkesir/16.00/Bursa/19.00)

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