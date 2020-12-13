Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye geri döndürülen bin 700 yıllık adak heykeli "Kybele"nin tanıtımını İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yapacak.

(İstanbul/12.00)

5- Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir-Gaziantep FK ve Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçları yapılacak.

(Erzurum/13.30/İstanbul/Antalya/19.00)

6- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler ve büyüklerde alet finalleriyle sona erecek.

(Mersin/10.00-19.00)

7- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla sürecek.

(Belgrad/13.00)

8- TFF 1. Lig'in 14. haftası Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altınordu-Akhisarspor, Adanaspor-Altay, Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edecek.

(Bolu/İzmir/13.30/Adana/İstanbul/16.00/Giresun/19.00)

9- Misli.com 2. Lig gruplarında 15. hafta maçları tamamlanacak.

10- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Türk Telekom-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak.

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30)

11- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 3 maç oynanacak.

12- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo-İzmit Belediyespor maçları yapılacak.

(Kayseri/15.30/İstanbul/16.00)

13- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı oynanacak.

(Bursa/16.00)

14- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası Eczacıbaşı VitrA-Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-PTT, Kuzeyboru-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/12.30/13.00/15.00/16.00/Bursa/13.00/Aksaray/14.00)

15- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur mücadelesinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda Kıbrıs Rum kesimi ekibi Sabbianco Anorthosis'i konuk edecek.

(İstanbul/17.00)

16- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 2 maç, Erkekler Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen tek maç yapılacak.

17- 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Grand Prix'iyle sona erecek.

(Abu Dabi/16.10)