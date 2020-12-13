  • BIST 1.371
  • Altın 465,001
  • Dolar 7,8366
  • Euro 9,4926
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 13 °C
  • Konya 8 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

2- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Bakü) 

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye geri döndürülen bin 700 yıllık adak heykeli "Kybele"nin tanıtımını İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yapacak.

(İstanbul/12.00)

5- Süper Lig'in 12. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir-Gaziantep FK ve Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş maçları yapılacak. 

(Erzurum/13.30/İstanbul/Antalya/19.00)

6- 34. Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda gençler ve büyüklerde alet finalleriyle sona erecek. 

(Mersin/10.00-19.00)

7- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Bireysel Dünya Kupası, Sırbistan'da grekoromen stilde müsabakalarla sürecek. 

(Belgrad/13.00)

8- TFF 1. Lig'in 14. haftası Beypiliç Boluspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor, Altınordu-Akhisarspor, Adanaspor-Altay, Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü ve Giresunspor-Adana Demirspor maçlarıyla devam edecek.

(Bolu/İzmir/13.30/Adana/İstanbul/16.00/Giresun/19.00) 

9- Misli.com 2. Lig gruplarında 15. hafta maçları tamamlanacak. 

10- ING Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol, Türk Telekom-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor maçları yapılacak. 

(İstanbul/13.00/15.15/Ankara/17.30)

11- Türkiye Basketbol 1. Ligi'nin 10. haftasında 3 maç oynanacak. 

12- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Bellona Kayseri Basketbol-Beşiktaş HDI Sigorta, Fenerbahçe Öznur Kablo-İzmit Belediyespor maçları yapılacak. 

(Kayseri/15.30/İstanbul/16.00)

13- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında İnegöl Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı oynanacak. 

(Bursa/16.00)

14- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 22. haftası Eczacıbaşı VitrA-Çan Gençlik Kalespor, Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Opet-Karayolları, Sarıyer Belediyespor-İlbank, Nilüfer Belediyespor-PTT, Kuzeyboru-VakıfBank maçlarıyla tamamlanacak. 

(İstanbul/12.30/13.00/15.00/16.00/Bursa/13.00/Aksaray/14.00)

15- Hentbol EHF Erkekler Avrupa Kupası 3. tur mücadelesinin ilk maçında Beykoz Belediyespor, Recep Şahin Köktürk Spor Salonu'nda Kıbrıs Rum kesimi ekibi Sabbianco Anorthosis'i konuk edecek. 

(İstanbul/17.00)

16- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında 2 maç, Erkekler Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen tek maç yapılacak. 

17- 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası, Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Grand Prix'iyle sona erecek. 

(Abu Dabi/16.10)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Polisin 'dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisinden, gazetecilere: Peki suçsuz olursam ne olacak?13 Aralık 2020 Pazar 09:30
  • Türkiye ve dünya gündemi13 Aralık 2020 Pazar 09:22
  • Bakan Çavuşoğlu: Dayton'ın başarıları dikkate değerdi13 Aralık 2020 Pazar 09:22
  • Yazar ve yayıncı İsmail Kazdal vefat etti13 Aralık 2020 Pazar 09:20
  • İstanbul Valiliği 226 evsiz vatandaşı otellerde misafir ediyor13 Aralık 2020 Pazar 09:19
  • Soylu'dan Yunanistan Göç Bakanı'na düzensiz göçmenlere yönelik 'insanlık dışı muamele' tepkisi13 Aralık 2020 Pazar 09:18
  • Bodrum'da balıkçıların ağlarına takılan cisim ilgi çekti13 Aralık 2020 Pazar 09:17
  • Yunanistan'ın darbedip, ölüme terk ettiği göçmenleri Türkiye kurtardı12 Aralık 2020 Cumartesi 21:59
  • BM Genel Sekreteri Guterres’ten iklim değişikliği konusunda acil durum çağrısı12 Aralık 2020 Cumartesi 21:57
  • Sahil Güvenlik 28 kaçak göçmeni kurtardı, Bakan Soylu, Yunan Bakanı etiketleyerek paylaşım yaptı12 Aralık 2020 Cumartesi 21:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti