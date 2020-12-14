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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek. 

(TBMM/11.00)

4- TÜİK, ekim ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endeksleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2019 yılı devlet hesaplarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Bakü)

6- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümüne ilişkin etkinlik düzenlenecek.

(Paris)

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. 

8- Süper Lig’in 12. haftası, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla tamamlanacak. 

(Sivas/19.00)

9- TFF 1. Lig’in 14. haftası, Menemenspor-İstanbulspor ve Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek. 

(İzmir/16.00/Ankara/19.00)

10- Güreşte milli sporcuların da yer aldığı Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda, kadınlarda mücadele başlayacak, grekoromen stilde müsabakalar tamamlanacak. 

(Belgrad/13.00)

11- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, erteleme maçında deplasmanda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşı karşıya gelecek. 

(Nanterre/22.00)

12- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 32 turu kuraları İsviçre’de çekilecek. 

(Nyon/14.00/15.00)

13- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta, 6. haftadan ertelenen Bayrampaşa-Düzcespor ve 8. haftadan ertelenen Kozanspor-Modafen maçları yapılacak. 

(İstanbul/Adana/13.00)

14- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor ile Arhavi Voleybol karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00)

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