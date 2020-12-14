Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/15.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- TBMM Genel Kurulu'nda Tarım ve Orman, Gençlik ve Spor ile Dışişleri bakanlıklarının bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

4- TÜİK, ekim ayı sanayi üretim, perakende satış ve ciro endeksleri ile kasım ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, 2019 yılı devlet hesaplarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

6- Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) kuruluşunun 60. yıl dönümüne ilişkin etkinlik düzenlenecek.

(Paris)

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

8- Süper Lig’in 12. haftası, Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor maçıyla tamamlanacak.

(Sivas/19.00)

9- TFF 1. Lig’in 14. haftası, Menemenspor-İstanbulspor ve Ankaraspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçlarıyla sona erecek.

(İzmir/16.00/Ankara/19.00)

10- Güreşte milli sporcuların da yer aldığı Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda, kadınlarda mücadele başlayacak, grekoromen stilde müsabakalar tamamlanacak.

(Belgrad/13.00)

11- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, erteleme maçında deplasmanda Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla karşı karşıya gelecek.

(Nanterre/22.00)

12- UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu, UEFA Avrupa Ligi’nde ise son 32 turu kuraları İsviçre’de çekilecek.

(Nyon/14.00/15.00)

13- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta, 6. haftadan ertelenen Bayrampaşa-Düzcespor ve 8. haftadan ertelenen Kozanspor-Modafen maçları yapılacak.

(İstanbul/Adana/13.00)

14- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasında Arkas Spor ile Arhavi Voleybol karşı karşıya gelecek.

(İzmir/15.00)