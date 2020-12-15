Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1-Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Lüksemburg Büyükelçisi Angele da Cruz, Letonya Büyükelçisi Peteris Vaivars, Bangladeş Büyükelçisi Mosud Mannan, Japonya Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki ve Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin'i ayrı ayrı kabul edecek, Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek. (Ankara)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Başkanlık Divanı heyetini kabul edecek.

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta düzenlenecek Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Doğal Gaz Boru Hattı İmza Töreni'ne iştirak edecek.

4- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, video konferans yöntemiyle Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 10. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na katılacak.

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin yemin törenine katılacak.

6- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri görüşülecek.

7- TÜİK, kasım ayı konut satış istatistikleri ile 2019 yılı Satınalma Gücü Paritesi'ni açıklayacak.

8- NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısına iştirak edecek.

9- ABD'nin, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve yetkililerine yönelik aldığı yaptırım kararına tepkiler izleniyor.

10- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

11- Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2021’de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğindeki ikinci toplantısı çevrim içi yapılacak.

12​​- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

13- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

14- Süper Lig'in 6. haftasından ertelenen MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor maçı Eryaman Stadı'nda yapılacak.

15- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu; Kasımpaşa-Muğlaspor, Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor-Eskişehirspor, Yeni Malatyaspor-Hekimoğlu Trabzon, Göztepe-Bursaspor maçlarıyla başlayacak.

16- TFF 1. Lig'in 12. haftasından ertelenen maçta Balıkesir Atatürk Stadı'nda Aydeniz Et Balıkesirspor ile Yılport Samsunspor karşı karşıya gelecek.

17- Misli.com 3. Lig 3. Grup'ta 10. haftadan ertelenen Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor maçı yapılacak.

18- Güreşte milli sporcuların da mücadele ettiği Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda, kadınlarda müsabakalara devam edilecek.

19- Basketbol THY Avrupa Ligi’nin 14. haftasında Fenerbahçe Beko, İtalya’nın AX Armani Exchange Milan takımını konuk edecek; Anadolu Efes, deplasmanda Rusya’nın CSKA Moskova takımıyla karşılaşacak.

20- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, İspanya'nın Iberostar Tenerife takımını Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

21- Basketbol ULEB Avrupa Kupası A Grubu'ndaki son maçında Bahçeşehir Koleji, Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde İtalya'nın Umana Reyer takımıyla karşılaşacak.

22- Voleybol Erkekler CEV Kupası Son 16 Turu'nun İspanya'daki maçlarında Spor Toto, Belçika'nın Greenyard takımıyla, Galatasaray HDI Sigorta da ev sahibi Guaguas takımıyla tek maç eleme usulüne göre karşı karşıya gelecek.

23- Voleybol Erkekler CEV Challenge Kupası Son 16 Turu'nda tek maç eleme usulüyle yapılacak mücadelelerde Halkbank, TVF Başkent Spor Salonu'nda Portekiz'in Sport Lisboa e Benfica takımıyla; İsveç'in Sollentuna Volley ekibi de Fransa'dan Cannes ile karşılaşacak.