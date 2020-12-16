  • BIST 1.405
  • Altın 466,235
  • Dolar 7,8106
  • Euro 9,5056
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 7 °C
»

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak. 

(13.30) 

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çevrim içi düzenlenecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(14.00) 

3- TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek. 

(TBMM/11.00) 

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık'ta "BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00) 

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, Belediyeyi ziyaret edecek ve Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Aksaray/10.00/11.00/13.30) 

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında sunum yapacak. 

(İstanbul/10.30 ) 

7- TCMB, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

8- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor. 

(Bakü) 

9- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

(Ankara/09.30) 

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. eleme turuna Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor, Gaziantep FK-Kocaelispor, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor, Trabzonspor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçlarıyla devam edilecek. 

(Erzurum/13.00/Gaziantep/14.00/Antalya/16.00/Trabzon/18.15/İstanbul/21.00) 

12- Güreşte milli sporcuların da yer aldığı Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda kadınlarda müsabakalar tamamlanacak, serbest stil mücadelesi başlayacak. 

(Belgrad/13.00-23.00)

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Irak Başbakanı Kazımi yarın Ankara’yı ziyaret edecek16 Aralık 2020 Çarşamba 10:00
  • Keşmir Kontrol Hattı'nda Hindistan ile Pakistan arasında çatışma: 2 asker öldü16 Aralık 2020 Çarşamba 09:59
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Bayraktar: 'Uşak'ta kalan yerlere doğal gazı ulaştırmaya gayret ediyoruz'16 Aralık 2020 Çarşamba 09:58
  • THY uçaklarında kabin bagajı uygulamasına yarın yeniden başlanacak16 Aralık 2020 Çarşamba 09:57
  • Bolu Dağı'nda sis etkili oluyor16 Aralık 2020 Çarşamba 09:56
  • Trafikte makas atan maganda 3 ayrı kazaya sebep oldu16 Aralık 2020 Çarşamba 09:46
  • PKK'ya darbe üstüne darbe16 Aralık 2020 Çarşamba 09:35
  • Kısıtlamada uyuşturucuyla yakalandı; 'Bağımlıyım uyuşturucu içmek için çıktım' dedi16 Aralık 2020 Çarşamba 09:20
  • İmam nikahlı eşi tarafından bıçaklanan adam hayatını kaybetti16 Aralık 2020 Çarşamba 09:19
  • Polis ekipleri evsiz olduğunu öğrenince cezai işlem uygulamadı16 Aralık 2020 Çarşamba 09:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti