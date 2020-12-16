Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılacak.

(13.30)

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çevrim içi düzenlenecek Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) Toplantısı'na başkanlık edecek.

(14.00)

3- TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşülmesine devam edilecek.

(TBMM/11.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlık'ta "BORON Doğal Mineralli Bulaşık Temizlik Ürünleri" tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

5- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, Belediyeyi ziyaret edecek ve Ankara-Niğde Otoyolu'nun Açılış Töreni'ne iştirak edecek.

(Aksaray/10.00/11.00/13.30)

6- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" tanıtım toplantısında sunum yapacak.

(İstanbul/10.30 )

7- TCMB, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

8- Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ateşkes süreci, cephe hatlarındaki durum ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Bakü)

9- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

11- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanan 5. eleme turuna Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Esenler Erokspor, Gaziantep FK-Kocaelispor, Aytemiz Alanyaspor-Adanaspor, Trabzonspor-Adana Demirspor, Fenerbahçe-Karacabey Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

(Erzurum/13.00/Gaziantep/14.00/Antalya/16.00/Trabzon/18.15/İstanbul/21.00)

12- Güreşte milli sporcuların da yer aldığı Sırbistan'daki Bireysel Dünya Kupası'nda kadınlarda müsabakalar tamamlanacak, serbest stil mücadelesi başlayacak.

(Belgrad/13.00-23.00)