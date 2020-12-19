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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Marmara Otoyolu 6. Kesim Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak.

(İstanbul/14.00) 

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kuzey Marmara Otoyolu 6. kesiminin açılışı dolayısıyla TEM Akyazı Kavşağı'nda düzenlenecek törene iştirak edecek.

(Sakarya/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

4- Süper Lig’in 13. haftasına Göztepe-Atakaş Hatayspor, Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa, Trabzonspor-Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek. 

(İzmir/13.30/Malatya/Trabzon/16.00/Gaziantep/19.00)

5- TFF 1. Lig’in 15. haftası Ankara Keçiörengücü-Aydeniz Et Balıkesirspor, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Ankaraspor, Eskişehirspor-Menemenspor ve Altay-Akhisarspor maçlarıyla başlayacak. 

(Ankara/Balıkesir/13.30/Eskişehir/16.00/İzmir/19.00)

6- Misli.com 2. Lig gruplarında erteleme maçları yapılacak, Misli.com 3. Lig'de 14. hafta 4. Grup'ta yapılacak maçlarla başlayacak. 

7- 33. Avrupa Kadınlar Artistik Cimnastik Şampiyonası, Mersin Olimpik Cimnastik Salonu’nda büyükler takım finalleriyle sürecek. 

(Mersin/15.30) 

8- Beşiktaş Kulübü Divan Kurulunun 2020 yılı 3. olağan toplantısı çevrim içi yapılacak.

(İstanbul/12.00) 

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Türk Telekom, Galatasaray-Pınar Karşıyaka, TOFAŞ-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak. 

(Gaziantep/15.15/İstanbul/17.30/Bursa/20.00)

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