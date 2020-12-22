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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Merkez Yürütme Kurulu Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ile görüşecek, Uluslararası Maarif Okulunu ziyaret edecek.

(Üsküp) 

3- CHP ve İYİ Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/09.45/13.30)

4- TBMM Genel Kurulunda, Afganistan ve Libya'ya asker gönderilmesi için verilen iznin süresinin 18 ay uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkereleri ele alınacak.

(TBMM/15.00) 

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, internet üzerinden gerçekleştirilecek "TOBB Türkiye 100 Ödül Töreni"ne katılacak.

(Ankara/15.00) 

6- TÜİK, ekim ayı tarımsal girdi fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

7- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

8- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde çevrim içi yapacak.

(Ankara/10.00 ) 

9- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) 

10- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni "Tarsus Müzesi"nin açılışına katılacak.

(Mersin/11.00) 

11- Süper Lig'de 14. hafta, Atakaş Hatayspor-Trabzonspor, Galatasaray-Göztepe maçlarıyla başlayacak. 

(Hatay/16.00/İstanbul/19.00) 

12- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda İspanya'nın Barcelona takımını konuk edecek. 

(İstanbul/20.30) 

13- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Darüşşafaka Tekfen, İspanya'nın Hereda San Pablo Burgos takımıyla Ayhan Şahenk Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek. 

(İstanbul/20.00) 

14- Basketbol ULEB Avrupa Kupası D Grubu'nda Frutti Extra Bursaspor, 5. haftanın erteleme maçında Fransa'nın Nanterre 92 takımıyla TOFAŞ Spor Salonu'nda karşılaşacak. 

(Bursa/20.00) 

15- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 6. haftasından ertelenen İlbank-VakıfBank, 12. haftasından ertelenen Sistem9 Yeşilyurt-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçları yapılacak.

(Ankara/12.00/İstanbul/13.00) 

16- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 23. haftası Halkbank-Tokat Belediye Plevne, Arkas Spor-Fenerbahçe HDI Sigorta maçlarıyla başlayacak. 

(Ankara/14.00/İzmir/19.00)

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