Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına katılacak ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı TOKİ tarafından Arnavutluk'ta yapılacak olan 522 konutun temel atma törenine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile iştirak edecek.

- Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde güven mektubu sunacak Slovakya Büyükelçisi Jan Psenica, Afganistan Büyükelçisi Amir Muhammed Ramin, Portekiz Büyükelçisi Jaime Van Zeller Leitao, Kore Cumhuriyeti Büyükelçisi Lee Won Ik ile El Salvador Büyükelçisi Augustin Vasquez Gomez'i ayrı ayrı kabul edecek.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde KKTC Başbakanı Ersan Saner'i kabul edecek. (Ankara/12.00/13.30/14.30/15.15/16.00/16.45/17.30/18.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Arnavutluk'ta TOKİ Başkanlığınca yapılacak 522 deprem konutunun temel atma törenine iştirak edecek. (Laç)

3- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası açıklama yapacak. (Ankara/19.00)

4- CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.(Ankara/11.00)

5- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Çevre Ajansı kurulmasını da öngören kanun teklifi görüşülecek. (TBMM/14.00)

7- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bakanlıkta Madencilik Şura Çalıştayı'na iştirak edecek. (Ankara/14.30)

8- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 3. Tarım ve Orman Şurası Eylem Planları 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı'na katılacak.(Ankara/10.00)

9- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen ortak basın toplantısı düzenleyecek, Türkiye'nin Dakka Büyükelçiliği yeni binalarının açılışını yapacak. (Dakka)

10- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30)

11- İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesine ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 76 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

12- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

13- Süper Lig'in 14. haftasına Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor, Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa-Gaziantep FK ve Fenerbahçe-Medipol Başakşehir maçlarıyla devam edilecek. (Erzurum/Antalya/16.00/İstanbul/19.00/19.00)

14- TFF 1. Lig'de 9. haftadan ertelenen Adanaspor-Menemenspor maçı yapılacak. (Adana/16.00)

15- Galatasaray Kulübü ile "Nesine.com" arasında forma kol sponsorluğu için düzenlenecek imza töreni ve basın toplantısı, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in de katılımıyla Türk Telekom Stadı'nda yapılacak. (İstanbul/15.00)

15- THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. (İstanbul/20.45)

16- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Pınar Karşıyaka, Almanya'nın Brose Bamberg takımını konuk edecek, G Grubu'nda Türk Telekom, deplasmanda Fransa'nın Limoges takımıyla karşı karşıya gelecek. (İzmir/Limoges/20.00)