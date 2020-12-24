Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.

- Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılacak.

(Ankara/16.45/18.45)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"ne iştirak edecek.

(TBMM/11.00)

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"na başkanlık edecek.

(Ankara/14.30)

4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacak.

(Ankara/19.00)

5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.

(Ankara/14.00)

6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul edecek.

(Ankara/11.00)

7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

8- TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/14.00)

9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı ile 2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Formu'na katılacak.

(Ankara/10.30/12.30)

10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"na iştirak edecek.

(Ankara/11.30)

11- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'ın tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/11.00)

12- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.

(Ankara/14.00 )

13- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.

14- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

15- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

16- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Tunceli Müzesi'nin açılışına katılacak.

(Tunceli/18.30)

17- Süper Lig'in 14. haftası Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.

(Sivas/Kayseri/16.00/Rize/Ankara/19.00)