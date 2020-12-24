Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Adalet Bakanı Abdulkadir Muhammed Nur’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edecek.
- Erdoğan, Tunceli Müzesi, Konya Akşehir Taş Eserler Müzesi ve Bursa Türk-İslam Müzesi Restorasyonu Sonrası Açılış Töreni’ne canlı bağlantıyla katılacak.
(Ankara/16.45/18.45)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis’in açılışının 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Anıtkabir Tabloları Sergisi"ne iştirak edecek.
(TBMM/11.00)
3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "14. Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı"na başkanlık edecek.
(Ankara/14.30)
4- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapacak.
(Ankara/19.00)
5- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenecek İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/14.00)
6- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç ve beraberindeki heyeti parti genel merkezinde kabul edecek.
(Ankara/11.00)
7- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/11.00)
8- TBMM Genel Kurulunda, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.
(TBMM/14.00)
9- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Yangınlarıyla Mücadelede Yeni Yaklaşımlar Çalıştayı ile 2020 Biterken Pandemi ve Ekonomi Formu'na katılacak.
(Ankara/10.30/12.30)
10- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, video konferans yöntemiyle Bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"na iştirak edecek.
(Ankara/11.30)
11- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yerli ve milli kaynaklarla, güncel teknoloji kullanılarak geliştirilen eSIM'ın tanıtım toplantısına katılacak.
(Ankara/11.00)
12- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında faiz kararını açıklayacak.
(Ankara/14.00 )
13- TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini, aralık ayına ilişkin finansal hizmetler istatistiklerini ve finansal hizmetler güven endeksini duyuracak.
14- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
15- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
16- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, restorasyon ve teşhir-tanzim çalışmaları tamamlanan Tunceli Müzesi'nin açılışına katılacak.
(Tunceli/18.30)
17- Süper Lig'in 14. haftası Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor ve MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçlarıyla tamamlanacak.
(Sivas/Kayseri/16.00/Rize/Ankara/19.00)
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