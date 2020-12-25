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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün 47. ölüm yılı nedeniyle Anıtkabir'deki mezarı başında düzenlenecek anma törenine katılacak.

(Ankara/09.30) 

2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, çevrim içi gerçekleştirilecek 397 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının kamu kurumlarına atama kurası törenine katılacak.

(Ankara/14.30) 

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gebze Millet Bahçesi'nde incelemelerde bulunacak, "Millet Bahçelerimiz Fidanlarıyla Buluşuyor" etkinliğine, İl Koordinasyon Toplantısı'na, "Güçlü Şehirler Güçlü Türkiye" programına katılacak. 

(Kocaeli/11.00-16.30)

4- TBMM Genel Kurulunda Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi görüşülecek. 

(TBMM/14.00) 

5- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen İstanbul Kalkınma Ajansı Destek Programları Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/10.00) 

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Edirne Kırklareli Yolu (İskender-Sazlıdere Varyantı) açılışını gerçekleştirecek, Uzunköprü'de basın açıklaması yapacak.

(Edirne/10.00-14.30)

7- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), aralık ayına ilişkin iktisadi yönelim istatistikleri ve reel kesim güven endeksi ile aralık ayına ilişkin imalat sanayi kapasite kullanım oranını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- TÜİK, aralık ayı sektörel güven endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. 

(Ankara/09.30) 

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

11- TFF 1. Lig'in 16. haftası Altay-Bereket Sigorta Ümraniyespor maçıyla başlayacak. 

(İzmir/19.00) 

12- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 13. haftasından ertelenen İlbank-Eczacıbaşı VitrA maçı oynanacak. 

(Ankara/14.00)

13- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 19. haftasından ertelenen İnegöl Belediyespor-Arhavi Voleybol karşılaşması yapılacak. 

(Bursa/14.00)

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