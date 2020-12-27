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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak; Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenlenecek.

(Ankara/11.00/12.00)

2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

3- Süper Lig'in 15. haftasına Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek. 

(Gaziantep/13.30/Malatya/Denizli/16.00/İstanbul/19.00)

4- TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor-Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor-Giresunspor, Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Ankaraspor-Yılport Samsunspor maçları yapılacak. 

(İzmir/13.30/Manisa/Adana/16.00/Ankara/19.00)

5- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 7'nci ve 9'uncu haftalardan ertelenen birer maç yapılacak. 

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Beşiktaş, Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ, Türk Telekom-Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak. 

(Bursa/Afyonkarahisar/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftası, Beşiktaş HDI Sigorta-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarıyla sona erecek.

(İstanbul/13.00/Hatay/15.30)

7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maçı oynanacak. 

(Bursa/14.00)

8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru ve Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş maçları yapılacak. 

(Çanakkale/14.00/İstanbul/18.00)

9- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'da sona erecek.

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