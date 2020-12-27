Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla Ankara Valisi Vasip Şahin başkanlığındaki heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakacak; Dikmen Keklikpınarı'nda tören düzenlenecek.
(Ankara/11.00/12.00)
2- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Süper Lig'in 15. haftasına Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Yukatel Denizlispor-MKE Ankaragücü, Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçlarıyla devam edilecek.
(Gaziantep/13.30/Malatya/Denizli/16.00/İstanbul/19.00)
4- TFF 1. Lig'in 16. haftasında Menemenspor-Ankara Keçiörengücü, Akhisarspor-Giresunspor, Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Ankaraspor-Yılport Samsunspor maçları yapılacak.
(İzmir/13.30/Manisa/Adana/16.00/Ankara/19.00)
5- Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta 7'nci ve 9'uncu haftalardan ertelenen birer maç yapılacak.
6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftası Frutti Extra Bursaspor-Galatasaray, HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Beşiktaş, Pınar Karşıyaka-OGM Ormanspor, Darüşşafaka Tekfen-TOFAŞ, Türk Telekom-Aliağa Petkimspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Bursa/Afyonkarahisar/13.00/İzmir/15.15/İstanbul/17.30/Ankara/20.00)
5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Ligi'nin 13. haftası, Beşiktaş HDI Sigorta-Birevim Elazığ İl Özel İdare, Hatay Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçlarıyla sona erecek.
(İstanbul/13.00/Hatay/15.30)
7- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Bursa Büyükşehir Belediyespor-Solhanspor maçı oynanacak.
(Bursa/14.00)
8- Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 17. haftasından ertelenen Çan Gençlik Kalespor-Kuzeyboru ve Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş maçları yapılacak.
(Çanakkale/14.00/İstanbul/18.00)
9- Hentbol Kadınlar Türkiye Kupası'nda grup maçları Ankara, Adana, Bursa ve Aksaray'da sona erecek.
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