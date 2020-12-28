Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/14.30/18.30)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)

4- TÜİK, 2020 yılına ilişkin bitkisel üretim ile 2019 küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Küresel Umut Festivali'nin ilk ayağı "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı"na katılacak.

- Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya gelecek, daha sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00/13.30)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

7- Süper Lig'de 15. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Ankara/16.00/İstanbul/Antalya/19.00)

8- TFF 1. Lig'in 16. haftası, Bursaspor-Eskişehirspor maçıyla sona erecek.

(Bursa/19.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart maçı yapılacak.

(Artvin/13.00)

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından tek maç oynanacak.