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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabine toplantısına başkanlık edecek, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi Açılış Programı'na katılacak.

(Ankara/14.30/18.30)

2- CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü toplantısına başkanlık edecek.

(Ankara/10.30)

4- TÜİK, 2020 yılına ilişkin bitkisel üretim ile 2019 küçük ve orta büyüklükteki girişim istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Küresel Umut Festivali'nin ilk ayağı "2030 Yolu Sürdürülebilirlik Webinarı"na katılacak.

- Çavuşoğlu, Kosova Dışişleri ve Diaspora Bakanı Meliza Haradinaj-Stublla ile bir araya gelecek, daha sonra iki bakan ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

(Ankara/13.00/13.30)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

7- Süper Lig'de 15. hafta, İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği-Hes Kablo Kayserispor, Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor-Atakaş Hatayspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Konya/Ankara/16.00/İstanbul/Antalya/19.00)

8- TFF 1. Lig'in 16. haftası, Bursaspor-Eskişehirspor maçıyla sona erecek. 

(Bursa/19.00)

9- Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasından ertelenen Arhavi Voleybol-Ziraat Bankkart maçı yapılacak. 

(Artvin/13.00) 

10- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 10. haftasından tek maç oynanacak.

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