Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Toplantısı'na katılacak, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Töreni'ne katılacak ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı kabul edecek.

(Ankara/13.30/15.00/17.30)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/11.00)

3- CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/13.00)

4- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, video konferans yöntemiyle Karaelmas Maden Şehitleri Müzesi Açılış Töreni'ne katılacak.

(Ankara / 16.00)

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Digikamp Dijital Dönüşüm Yarışması Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde bulunacak, açılış töreni ve toplantılara katılacak.

(Giresun/09.00-14.00/Ordu/16.00-18.30)

7- TÜİK, kasım ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 yılına ilişkin dış politika değerlendirme toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

9- İngiltere'de parlamento, Avrupa Birliği ile varılan ticaret anlaşmasını oylayacak.

10- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 132 sanıklı davada karar açıklanacak.

(Ankara/10.00)

11- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

12- TFF 1. Lig'in 8. haftasından ertelenen Tuzlaspor-Altay, 9. haftasından ertelenen İstanbulspor-Adana Demirspor ve 11. haftasından ertelenen Adanaspor-Beypiliç Boluspor karşılaşmaları yapılacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Adana/16.00)

13- Misli.com 2. Lig gruplarında 18. hafta maçlarının tamamı yapılacak; 3. Lig gruplarında 16. hafta maçlarına devam edilecek.

14- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 17. haftasında Fenerbahçe Beko, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Fransa'nın ASVEL takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

15- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 14. hafta maçları yapılacak; Çankaya Üniversitesi-Birevim Elazığ İl Özel İdare, BOTAŞ-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor, Büyükşehir Belediye Adana Basketbol-Nesibe Aydın, Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor, İzmit Belediyespor-Bellona Kayseri Basketbol, Beşiktaş HDI Sigorta-Samsun Canik Belediyespor, Galatasaray-Fenerbahçe Öznur Kablo karşılaşmaları oynanacak.

(Ankara/14.00/14.00/Adana/Hatay/14.00/Kocaeli/14.30/İstanbul/16.00/17.00)

16- AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 12. haftasından ertelenen Sorgun Belediyespor-Solhanspor maçı yapılacak.

(Yozgat/16.00)

17- Misli.com Sultanlar Ligi'nin 18. haftasından ertelenen Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çan Gençlik Kalespor maçı yapılacak.

(İstanbul/14.00)