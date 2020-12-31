Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Beşiktaş İskele Meydanı'ndaki Kadın Emeği Pazarı'nı ziyaret edecek.
(İstanbul/14.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2021 yılını Bolu Dağı Bakım İşletme Şefliği'nde Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanları ile karşılayacak.
(Bolu/21.30)
3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/14.00/14.30)
4- TÜİK, kasım ayı dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyat endeksini duyuracak.
(Ankara/10.00)
5- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
6- Misli.com 3. Lig'de 16. hafta, 3 ve 4. Gruplarda yapılacak maçlarla tamamlanacak.
7- Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında 4 Ocak Pazartesi günü Kasımpaşa'yla yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürecek.
(İstanbul/12.30)
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