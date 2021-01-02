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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Elazığ Valiliğine ziyarette bulunacak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan video konferans yöntemiyle Kömürhan Köprüsü'nün açılış törenine katılacak.

(Elazığ/11.30/13.30) 

2- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde "Geçmişten Geleceğe Muhasebe" konulu sohbet verecek.

(Ankara/19.40) 

3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

4- Süper Lig'de 16. hafta Demir Grup Sivasspor-Yukatel Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Gaziantep FK, Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir, MKE Ankaragücü-Yeni Malatyaspor, Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor ve Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla başlayacak. 

(Sivas/Erzurum/13.30/Antalya/Ankara/16.00/İstanbul/Hatay/19.00)

5- TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasında Ankara Keçiörengücü-Bursaspor, Bereket Sigorta Ümraniyespor-Akhisarspor, Altınordu-Aydeniz Et Balıkesirspor maçları yapılacak.

(Ankara/13.30/İstanbul/13.30/İzmir/19.00) 

6- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. ve ilk yarının son haftası Empera Halı Gaziantep Basketbol-Büyükçekmece Basketbol, TOFAŞ-Türk Telekom, Beşiktaş-Pınar Karşıyaka, Galatasaray-Fenerbahçe Beko, Darüşşafaka Tekfen-Anadolu Efes maçlarıyla başlayacak. 

(Gaziantep/13.00/Bursa/17.30/İstanbul/13.00/15.30/20.00) 

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 11. hafta maçları yapılacak. 

8- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 9. haftasında ertelenen bir maç oynanacak. 

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