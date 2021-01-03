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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. 

2- Süper Lig'in 16. haftasına Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği, Fatih Karagümrük-Trabzonspor ve Hes Kablo Kayserispor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. 

(Rize/13.30/İstanbul/16.00/Kayseri/19.00) 

3- TFF 1. Lig'de 17. ve sezonun ilk devresinin son haftasına Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altay, İstanbulspor-Ankaraspor, Giresunspor-Tuzlaspor, Yılport Samsunspor-Adanaspor maçlarıyla devam edilecek. 

(Bandırma/13.30/İstanbul/Giresun/16.00/Samsun/19.00)

4- ING Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında yapılacak Aliağa Petkimspor-Bahçeşehir Koleji, Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, OGM Ormanspor-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla ilk devre sona erecek. 

(İzmir/13.00/Muğla/17.30/Ankara/20.00)

5- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçları yapılacak.

- Samsun Canik Belediyespor-Çankaya Üniversitesi, Fenerbahçe Öznur Kablo-Büyükşehir Belediye Adana Basketbol, OGM Ormanspor-Galatasaray, BOTAŞ-Beşiktaş HDI Sigorta, Bellona Kayseri Basketbol-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Birevim Elazığ İl Özel İdare-İzmit Belediyespor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Nesibe Aydın karşılaşmaları oynanacak. 

(Samsun/13.00/İstanbul/14.00/Ankara/14.00/14.30/Kayseri/15.30/Elazığ /16.00/Mersin/16.30)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasından ertelenen tek maç yapılacak. 

7- Hentbol 2022 Erkekler Avrupa Şampiyonası elemelerinde 6 Ocak'ta Eskişehir'de ve 9 Ocak'ta deplasmanda Polonya ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, Eskişehir Hilton Garden Inn Oteli'nde toplanarak hazırlıklarına başlayacak. 

8- 2021 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde başlayacak.

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