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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.

(Ankara/14.00) 

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Merkez Millet Bahçesi alanına gidecek, Valiliği ve Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Şantiyesi'ni ziyaret edecek.

(Kırklareli/16.30/17.00/17.30) 

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.

(Ankara/12.00)

4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.

(Ankara/10.00)

5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek. 

(Ankara) 

6- İngiltere'de mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında kararını açıklayacak.

(Londra)

7- Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Muğla/13.30) 

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

9- Süper Lig'in 16. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

10- TFF 1. Lig'de sezonun ilk devresi, 17. haftadaki Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor-Menemenspor maçlarıyla sona erecek. 

(Eskişehir/16.00/Adana/19.00)

11- TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta erteleme maçında Siirt İl Özel İdare ile Kırıkkale Büyük Anadolu, Siirt Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

(Siirt/12.00)

12- 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Polonya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Fas'la karşılaşacak. 

(Eskişehir/17.00) 

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