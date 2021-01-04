Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/14.00)
2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırklareli Merkez Millet Bahçesi alanına gidecek, Valiliği ve Çerkezköy-Kapıkule Hızlı Tren Hattı Şantiyesi'ni ziyaret edecek.
(Kırklareli/16.30/17.00/17.30)
3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
4- Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2020 dönemi ve yıllık enflasyon rakamlarını açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvil ihaleleri gerçekleştirecek.
(Ankara)
6- İngiltere'de mahkeme, WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın ABD'ye iade davasında kararını açıklayacak.
(Londra)
7- Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Cemal Metin Avcı ve Mertcan Avcı'nın yargılanmasına Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Muğla/13.30)
8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
9- Süper Lig'in 16. haftası, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Kasımpaşa-Fenerbahçe maçıyla tamamlanacak.
(İstanbul/19.00)
10- TFF 1. Lig'de sezonun ilk devresi, 17. haftadaki Eskişehirspor-Beypiliç Boluspor, Adana Demirspor-Menemenspor maçlarıyla sona erecek.
(Eskişehir/16.00/Adana/19.00)
11- TFF 3. Lig 4. Grup 12. hafta erteleme maçında Siirt İl Özel İdare ile Kırıkkale Büyük Anadolu, Siirt Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.
(Siirt/12.00)
12- 2022 Erkekler Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri'ndeki Polonya maçlarına hazırlanan A Milli Erkek Hentbol Takımı, hazırlık mücadelesinde Fas'la karşılaşacak.
(Eskişehir/17.00)
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