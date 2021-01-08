Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uydu Teknolojileri Haftası özel oturumuna Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılacak, TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski’yi kabul edecek.

(İstanbul/14.00/18.00)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'nin ev sahipliğinde, İstanbul ve Marmara üniversitelerince Topkapı Sarayı Müzesi Konferans Salonu'nda ortaklaşa düzenlenecek "Güney Kafkasya'da Güç Dengeleri ve Karabağ Sorunu Sempozyumu"nun açılış konuşmasını yapacak.

(İstanbul/10.00)

3- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tekirdağ'da inceleme ve ziyaretlerde bulunacak.

(Tekirdağ/11.00-17.00)

4- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Foça Jandarma Uzman Erbaş Komando Temel Kursu Mezuniyet Töreni ile İzmir İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) Hazırlık Toplantısı'na iştirak edecek.

(İzmir/09.00/15.00)

5- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ege Üniversitesi 175. Tarım Bayramı etkinliğine ve İzmir Ticaret Odasında Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi (TDOSB) gelişmeleriyle ilgili bilgilendirme toplantısına katılacak, Oda bünyesindeki tarımla ilgili komiteleri temsil eden meclis üyeleriyle toplantı yapacak.

(İzmir/10.00-14.45)

6- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlığının desteği, oda ile borsaların katkıları ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımıyla, TOBB'un ABD'de kurduğu "Türkiye Ticaret Merkezi Şikago Tanıtım Toplantısı"na iştirak edecek.

(Ankara/14.30)

7- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Uydu Teknolojileri Haftası etkinlikleri kapsamında Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenecek "Türkiye'nin Uzay ve Uydu Vizyonu" konulu özel oturuma katılacak.

(Ankara/14.00)

8- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya ile Madrid'de görüşecek, görüşmenin ardından mevkidaşıyla ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Madrid)

9- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

10- ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunun Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının yansımaları takip ediliyor.

11- Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin 512 sanıklı davaya 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda Fransa'nın ASVEL takımıyla karşılaşacak.

(Lyon/22.45)

13- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.