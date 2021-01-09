Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne Vahdettin Köşkü'nden canlı bağlantı ile katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "1000 Şehide 1000 Su Kuyusu" projesi sergisinin açılışına iştirak edecek.

(İstanbul/14.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Valiliği ziyaret edecek ve Diyarbakır-Ergani-Elazığ Yolu Devegeçidi Köprüsü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne katılacak.

(Diyarbakır/11.30/14.00)

4- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

5- ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumunun Donald Trump destekçileri tarafından basılmasının yansımaları izleniyor.

6- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Sarıkamış Harekatı'nın 106. yılı anma etkinliklerinde Sarıkamış yürüyüşüne, Sarıkamış Gençlik Merkezi ve kardan heykeller açılış törenlerine katılarak Iğdır Valiliğine ziyaret gerçekleştirecek.

(Kars/11.00-13.20/Iğdır/14.30)

7- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.

(Antalya/10.00)

8- Süper Lig'in 18. haftası Demir Grup Sivasspor-Gaziantep FK, Hes Kablo Kayserispor-Yeni Malatyaspor, Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor ve Galatasaray-Gençlerbirliği maçlarıyla başlayacak.

(Sivas/13.30/Kayseri/İzmir/16.00/İstanbul/19.00)

9- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası Lokman Hekim Fethiye Belediyespor-Pınar Karşıyaka, OGM Ormanspor-Fenerbahçe Beko, TOFAŞ-Bahçeşehir Koleji, Beşiktaş-Frutti Extra Bursaspor maçlarıyla açılacak.

(Muğla/13.00/Ankara/15.15/Bursa/17.30/İstanbul/20.00)

10- A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2022 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 5. Grup'taki 3. maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

(Plock/22.00)