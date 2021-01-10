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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katılacak.

(Ankara/11.00/14.00) 

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na çevrim içi katılacak.

(Ankara/11.00) 

3- Kazakistan'da parlamento seçimi yapılacak.

4- Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek. 

5-Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- Süper Lig'in 18. haftasına Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek. 

(Kocaeli/13.30/Rize/Ankara/16.00/Hatay/19.00) 

8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftası Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom, Anadolu Efes-Galatasaray, Empera Halı Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak. 

(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15/İzmir/20.00) 

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