Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek. Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin Basın Özgürlüğü Karnesi" paneline katılacak.
(Ankara/11.00/14.00)
2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Türkiye'de Tarım Öğretiminin 175. Yıl Dönümü Kutlama Programı"na çevrim içi katılacak.
(Ankara/11.00)
3- Kazakistan'da parlamento seçimi yapılacak.
4- Kırgızistan'da cumhurbaşkanı seçimi gerçekleştirilecek.
5-Endonezya'da Sriwijaya Havayolları'na ait yolcu uçağının düşmesinin ardından gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
6- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Fotoğraflı-Görüntülü)
7- Süper Lig'in 18. haftasına Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor, Çaykur Rizespor-Yukatel Denizlispor, MKE Ankaragücü-Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor-Beşiktaş maçlarıyla devam edilecek.
(Kocaeli/13.30/Rize/Ankara/16.00/Hatay/19.00)
8- ING Basketbol Süper Ligi'nin 16'ncı haftası Darüşşafaka Tekfen-Türk Telekom, Anadolu Efes-Galatasaray, Empera Halı Gaziantep Basketbol-HDI Sigorta Afyon Belediyespor, Aliağa Petkimspor-Büyükçekmece Basketbol maçlarıyla tamamlanacak.
(İstanbul/13.00/17.30/Gaziantep/15.15/İzmir/20.00)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.