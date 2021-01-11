Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.
(Ankara/15.00)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/12.00)
3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçe kongrelerine katılacak.
(İstanbul/16.00/17.30)
4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2020 dönemi iş gücü ile Kasım 2020 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/13.00)
7- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ konusunda bir araya gelecek.
(Moskova)
8- Fransa'nın ev sahipliğinde iklim konulu Tek Gezegen Zirvesi video konferans yoluyla yapılacak.
(Paris)
9- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
(Cakarta)
10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
10- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.
(İstanbul/12.00)
12- Süper Lig'in 18. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak.
(Erzurum/16.00/Antalya/19.00)
13- TFF 1. Lig'in 13. haftasından ertelenen Akhisarspor-Adanaspor maçı yapılacak.
(Manisa/19.00)
14- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak.
(Mersin/15.00)
15- Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek.
(Antalya/10.00)
16- Judoda milli sporcuların da katılacağı "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da başlayacak.
(Katar/11.00)
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