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Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. 

(Ankara/15.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçe kongrelerine katılacak.

(İstanbul/16.00/17.30)  

4- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2020 dönemine ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) 

5- Türkiye İstatistik Kurumu, Ekim 2020 dönemi iş gücü ile Kasım 2020 dönemine ilişkin kümes hayvancılığı, süt ve süt ürünleri üretimi istatistiklerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC'li mevkidaşı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldikten sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek. 

(Ankara/13.00)

7- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Dağlık Karabağ konusunda bir araya gelecek. 

(Moskova)

8- Fransa'nın ev sahipliğinde iklim konulu Tek Gezegen Zirvesi video konferans yoluyla yapılacak.

(Paris)

9- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta)

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

10- Adnan Oktar organize suç örgütüne yönelik, aralarında örgüt elebaşı Adnan Oktar'ın da bulunduğu 78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davaya devam edilecek.

(İstanbul/12.00)

12- Süper Lig'in 18. haftası Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa maçlarıyla tamamlanacak. 

(Erzurum/16.00/Antalya/19.00)

13- TFF 1. Lig'in 13. haftasından ertelenen Akhisarspor-Adanaspor maçı yapılacak. 

(Manisa/19.00)

14- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftası ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor-Fenerbahçe Öznur Kablo maçıyla başlayacak. 

(Mersin/15.00)

15- Profesyonel Tenisçiler Birliği turnuvası Antalya Açık'ta ana tablo maçlarına devam edilecek. 

(Antalya/10.00)

16- Judoda milli sporcuların da katılacağı "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da başlayacak. 

(Katar/11.00)

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