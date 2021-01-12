Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Geleneksel Sporlar Tesisi açılışına ve Avrupa Birliği ülkeleri büyükelçileri ile toplantıya katılacak; Çankaya Köşkü'nde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'yi kabul edecek.

(Ankara/11.00/14.00/16.00/18.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi toplantısının açılışında konuşacak.

(Ankara/12.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, partisinin Güngören ilçe kongresine katılacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

4- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Avcılar ve Beylikdüzü'nde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(İstanbul/13.00/15.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

5- TÜİK, Kasım 2020 dönemi inşaat maliyet ile dış ticaret endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

6- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.

(Ankara/11.30) (Fotoğraflı - Görüntülü)

7- Endonezya'da düşen yolcu uçağına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Cakarta) (Fotoğraflı - Görüntülü)

8- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor. (Fotoğraflı - Görüntülü)

9- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlığın 2020-2021 faaliyetlerini Ankara Devlet, Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenleyeceği basın toplantısında değerlendirecek.

(Ankara/10.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

10- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli sporcular Toprak Razgatlıoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü, Bahattin Sofuoğlu, Asrın Rodi Pak, Ayhancan Güven, Cem Bölükbaşı ve Berkay Besler’i makamında kabul edecek.

(Ankara/14.00) (Fotoğraflı - Görüntülü)

11- Ziraat Türkiye Kupası'nda tek maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turu mücadelesi başlayacak; ilk gün Bursaspor-Fraport TAV Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor-Adana Demirspor ve Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçları yapılacak.

(Bursa/15.45/Sivas/18.45/Malatya/20.45) (Fotoğraflı - Görüntülü)

12- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Anadolu Efes, Almanya'nın Alba Berlin takımını, Fenerbahçe Beko da İspanya'nın TD Systems Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.30/20.45) (Fotoğraflı)

13- A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 CEV Avrupa Şampiyonası Elemeleri C Grubu'nun Kuzey Makedonya'daki mücadelesinde ilk maçında Bosna Hersek'le karşılaşacak.

(Üsküp/20.00)

14- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda TOFAŞ Fransa'nın JDA Dijon takımına, F Grubu'nda ise Pınar Karşıyaka İtalya'nın Fortitudo Bologna takımına konuk olacak.

(Dijon/Bologna/22.30)

15- Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasına Samsun Canik Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor, Bellona Kayseri Basketbol-Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol ve Birevim Elazığ İl Özel İdare-Galatasaray maçlarıyla devam edilecek.

(Samsun/13.00/Kayseri/15.30/Elazığ/17.15) (Fotoğraflı)

16- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) turnuvası Antalya Açık'ta teklerde yarı final maçları, çiftlerde final mücadelesi yapılacak.

(Antalya/11.00) (Fotoğraflı)

17- Judoda milli sporcuların da katıldığı "Doha Masterler Müsabakaları" Katar'da sürüyor.

(Doha/11.00)