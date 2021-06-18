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Türkiye ve dünya gündemiTürkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Türkiye ve dünya gündemiTürkiye ve dünya gündemi

1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu'na iştirak edecek.

(Antalya)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Üsküdar'da Büyük Dönüşüm 5000 Yeni Konut Projesi" kentsel dönüşüm programına katılacak.

(İstanbul/11.00)

3- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Samsun Enerji Koordinasyon Toplantısı'na katılacak, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Samsun/12.00-17.00)

4- Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Bursa İş Dünyası ile Buluşma programına iştirak edecek, Valiliğe, Belediye Başkanlığına, Vergi Dairesi Başkanlığına ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak.

(Bursa/10.30-15.30) 

5- Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Macaristan'da Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya gelecek.

- Muş, daha sonra Polonya'ya geçerek Ekonomik Kalkınma, Çalışma ve Teknoloji Bakanı Jaroslaw Gowin ile görüşecek.

(Budapeşte/Varşova)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, PTT Elektrikli Scooter Lansmanı'na katılacak.

(İstanbul/11.00)

7- TOBB, mayısta kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri duyuracak.

(Ankara/10.00)

8- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, nisan ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

9- Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu Antalya Diplomasi Forumu'nun (ADF) ilk gününde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuşma yapacak.

- ADF, Liderler Oturumu'nun ardından paralel oturumlarla devam edecek.

(Antalya) 

10- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.

11- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aksaray'da Valiliği, Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edip İl Protokol İmza Töreni'ne katılacak; Nevşehir'de Valilik ziyareti ve İl Değerlendirme Toplantısı'nın ardından Belediye Başkanlığı ve AK Parti İl Başkanlığına ziyaretlerde bulunacak.

(Aksaray/12.30-15.00/Nevşehir/17.00-19.00)

12- 2021 FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası C Grubu'nda Türkiye, ikinci maçında Bosna Hersek'le karşı karşıya gelecek.

(Strazburg/13.00)

13- A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya'da düzenlenen FIVB Milletler Ligi'ndeki 13. maçında Hollanda ile karşılaşacak.

(Rimini/22.00)

14- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) gruplarda ikinci maçlara devam edilecek, E Grubu'nda İsveç-Slovakya, D Grubu'nda Hırvatistan-Çekya ve İngiltere-İskoçya maçları yapılacak.

(Saint Petersburg/16.00/Glasgow/19.00/Londra/22.00)

15- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası A Grubu'nda 20 Haziran'da İsviçre ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.

(Bakü)

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