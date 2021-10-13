Türkiye ve Endonezya'dan ortak beyanname

Türkiye ve Endonezya, Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ve seyahat koridoru düzenlemesine ilişkin ortak beyanname ilan etti.

Türkiye ve Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılmasına yönelik seyahat koridoru düzenlemesi ve aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması hakkında ortak beyanname açıkladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Seyahat Koridoru Düzenlemesi ve Aşı Sertifikalarının Karşılıklı Tanınması Hakkında Ortak Beyanname"de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin, Kovid-19 sürecinde istihdam, ticaret, yatırım, diğer ticari ve ekonomik amaçlarla seyahati kolaylaştırmak amacıyla, iki ülke arasında geçici bir seyahat koridorunun uygulanması konusunda ikili olarak anlaşmaya vardıklarını ortaklaşa beyan etmekten memnuniyet duyduğu bildirildi.

Bu düzenlemenin hemen yürürlüğe gireceği belirtilen beyannamede, her iki ülkenin de Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldığında önceki giriş politikalarını yeniden etkinleştireceği ifade edildi.

Beyannamede, Türkiye ve Endonezya arasındaki seyahat koridoru düzenlemesinin uygulanması kapsamında iki ülkenin ilgili makamları tarafından verilen aşı sertifikalarının karşılıklı tanındığı da duyuruldu.