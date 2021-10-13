  • BIST 1.422,080
  • Altın 511,97
  • Dolar 9,0100
  • Euro 10,3900
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 13 °C
  • İzmir 18 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye ve Endonezya'dan ortak beyanname

Türkiye ve Endonezya, Kovid-19 aşı sertifikalarının karşılıklı tanınmasına ve seyahat koridoru düzenlemesine ilişkin ortak beyanname ilan etti.
Türkiye ve Endonezya'dan ortak beyanname

Türkiye ve Endonezya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde vatandaşların karşılıklı seyahatlerinin kolaylaştırılmasına yönelik seyahat koridoru düzenlemesi ve aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması hakkında ortak beyanname açıkladı.

"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Endonezya Cumhuriyeti Hükümeti tarafından Seyahat Koridoru Düzenlemesi ve Aşı Sertifikalarının Karşılıklı Tanınması Hakkında Ortak Beyanname"de, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi'nin, Kovid-19 sürecinde istihdam, ticaret, yatırım, diğer ticari ve ekonomik amaçlarla seyahati kolaylaştırmak amacıyla, iki ülke arasında geçici bir seyahat koridorunun uygulanması konusunda ikili olarak anlaşmaya vardıklarını ortaklaşa beyan etmekten memnuniyet duyduğu bildirildi.

Bu düzenlemenin hemen yürürlüğe gireceği belirtilen beyannamede, her iki ülkenin de Kovid-19 seyahat kısıtlamaları kaldırıldığında önceki giriş politikalarını yeniden etkinleştireceği ifade edildi.

Beyannamede, Türkiye ve Endonezya arasındaki seyahat koridoru düzenlemesinin uygulanması kapsamında iki ülkenin ilgili makamları tarafından verilen aşı sertifikalarının karşılıklı tanındığı da duyuruldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Matematikten ful çekme yöntemi nedir?08 Ekim 2021 Cuma 16:35
  • Matematikten nasıl ful yaparım?08 Ekim 2021 Cuma 16:27
  • En çok satan LGS çıkmış sorular kitabı hangisi?08 Ekim 2021 Cuma 14:09
  • En iyi TYT Matematik yayını hangisidir?08 Ekim 2021 Cuma 13:55
  • TUS tercihleri başladı08 Ekim 2021 Cuma 10:44
  • En çok satan TYT Türkçe soru bankası hangisi?07 Ekim 2021 Perşembe 11:37
  • En iyi TYT Türkçe soru bankası hangisi?07 Ekim 2021 Perşembe 10:47
  • Coğrafya dersini en iyi anlatan hoca Mehmet Eğit kimdir?06 Ekim 2021 Çarşamba 19:57
  • Coğrafya için hafıza teknikleri nedir, nasıl uygulanır?06 Ekim 2021 Çarşamba 19:40
  • Türkiye’nin en çok izlenen coğrafya hocası kim?06 Ekim 2021 Çarşamba 15:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti