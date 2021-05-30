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Türkiye ve İngiltere arasındaki STA kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi

Türkiye'ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymetinin küçük paketler için 500 avroyu veya yolcunun kişisel eşyasını oluşturan ürünler için 1200 avroyu aşmadığı hallerde, menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmeyecek.
Türkiye ve İngiltere arasındaki STA kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin esaslar belirlendi

Türkiye ile İngiltere arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin esaslar belli oldu.

Ticaret Bakanlığının konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 14 Nisan 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle 29 Aralık 2020'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Serbest Ticaret Anlaşması"nın eki "Menşe Kuralları ve Menşe İşlemlerine İlişkin Protokol"ün uygulanmasına dair usul ve esaslar düzenlendi.

Bu kapsamda 6 bölümden oluşan yönetmelikte, menşe kuralları ve işlemlerine ilişkin hükümler belirlendi.

Anlaşma uyarınca, bir taraf ülke menşeli eşyaya diğer bir taraf ülkede tercihli tarife uygulanmasında, ürünler yönetmelikteki geçerli koşulları karşılarsa o taraf ülke menşeli kabul edilecek.

Bir ürünün menşe statüsü kazanması durumunda, o ürünün üretiminde kullanılan menşeli olmayan girdiler, o ürün başka bir ürün içinde girdi olarak kullanıldığında menşeli olmayan olarak kabul edilmeyecek.

Menşe statüsü kazanımı İngiltere veya Türkiye'de kesintisiz yerine getirilecek.

Bir ürünü taşınması sırasında korumaya yönelik kullanılan ambalaj malzemeleri ve konteynerler, o ürünün menşeli olup olmadığının belirlenmesinde dikkate alınmayacak.

İthalatçı taraf ülkede dahili kullanım için beyan edilen menşeli bir ürün, ihraç edildikten sonra ve dahili kullanımı için beyanda bulunulmadan önce, değiştirilmemiş, herhangi bir şekilde dönüştürülmemiş veya iyi koşullarda muhafaza edilmelerine yönelik işlemler veya işaret ve etiket yapıştırmak veya mühür basmak ya da ithalatçı taraf ülkenin belli iç gerekliliklerine uygunluğunu temin etmek üzere, diğer belgelendirme işlemleri haricinde bir işlemden geçirilmemiş olması gerekecek.

Bir ürün üçüncü bir ülkede, gümrük gözetimi altında tutulması koşuluyla depolanabilecek veya sergilenebilecek.

Her bir taraf ülke, bir menşe beyanının, yapıldığı tarihten itibaren 12 ay veya ithalatçı taraf ülkede tanınan daha uzun bir süre için geçerli olmasını sağlayacak. İthalatçı taraf ülkenin gümrük idaresinden bu geçerlilik süresi içinde tercihli tarife talebinde bulunulabilecek.

Anlaşma kapsamında Türkiye'ye ithal edilen ürünlerin toplam kıymetinin küçük paketler için 500 avroyu veya yolcunun kişisel eşyasını oluşturan ürünler için 1200 avroyu aşmadığı hallerde, menşe beyanı ibraz edilmesi gerekmeyecek.

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