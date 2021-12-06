  • BIST 1.916,94
  • Altın 780.61469
  • Dolar 13.7634
  • Euro 15.5604
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 17 °C
  • İzmir 20 °C
  • Konya 13 °C
»

Türkiye ve Katar zirvesin 12 anlaşma! Arap Yarımada'sındaki ülkelere mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarın başkenti Dohada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile bir araya geldi. İki Bakan toplantı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu.
Türkiye ve Katar zirvesin 12 anlaşma! Arap Yarımada'sındaki ülkelere mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Uluslararası toplumun, insani yardımların Afgan halkına ulaştırması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor' dedi.

İlişkiler normalleşmeye başlayınca iki ülke arasında trafiğin artması normal. 3-4 yıllık krizin aşılmasından memnuniyet duyuyoruz. Katar'a yönelik ablukaların kalkmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz' dedi

'BÖLGEDEKİ TÜM ÜLKELERLE İLİŞKİLERİMİZİ EN İYİ NOKTAYA GETİRMEYE PLANLIYORUZ'

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Bazen anlaşamadığımız konular olabilir ama bunun genel ilişkiyi etkilememsi gerekir. İlişkilerin normalleşmesi konusunda Katar'ın da katkıları var. Önümüzdeki süreçte bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmeyi planlıyoruz. Bölgemizin refah ve huzura ihtiyacı var bunu da hep beraber başarabiliriz.'

12 YENİ ANLAŞMA

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret noktasında işçimizi zora sokmayacağız06 Aralık 2021 Pazartesi 13:14
  • Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan döviz kuru açıklaması06 Aralık 2021 Pazartesi 13:02
  • Dünyada her 5 saniyede bir futbol sahası büyüklüğünde toprak yok oluyor06 Aralık 2021 Pazartesi 11:35
  • Gaziantep'te babasının darbettiği bebek taburcu edildi06 Aralık 2021 Pazartesi 11:12
  • Dev FETÖ operasyonu: Çok sayıda yakalama kararı06 Aralık 2021 Pazartesi 10:54
  • Kadıköy'de trafikte kasklı dehşet06 Aralık 2021 Pazartesi 10:25
  • TEMA'yı taklit edip bağış topladılar06 Aralık 2021 Pazartesi 10:18
  • Tüfeğini temizlerken hamile eşini vurdu06 Aralık 2021 Pazartesi 10:17
  • AK Parti Sözcüsü Çelik: Sorumluları Türk ve İslam düşmanlarıdır06 Aralık 2021 Pazartesi 10:07
  • MSB: 4 terörist etkisiz hale getirildi06 Aralık 2021 Pazartesi 10:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti