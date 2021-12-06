Türkiye ve Katar zirvesin 12 anlaşma! Arap Yarımada'sındaki ülkelere mesaj

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katarın başkenti Dohada Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed Abdulrahman El Sani ile bir araya geldi. İki Bakan toplantı sonrasında son dakika açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Uluslararası toplumun, insani yardımların Afgan halkına ulaştırması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, 'Katar ve Türkiye'nin duyarlılığının örnek olması gerekiyor' dedi.

İlişkiler normalleşmeye başlayınca iki ülke arasında trafiğin artması normal. 3-4 yıllık krizin aşılmasından memnuniyet duyuyoruz. Katar'a yönelik ablukaların kalkmasından ayrıca mutluluk duyuyoruz' dedi

'BÖLGEDEKİ TÜM ÜLKELERLE İLİŞKİLERİMİZİ EN İYİ NOKTAYA GETİRMEYE PLANLIYORUZ'

Çavuşoğlu sözlerine şöyle devam etti;

'Bazen anlaşamadığımız konular olabilir ama bunun genel ilişkiyi etkilememsi gerekir. İlişkilerin normalleşmesi konusunda Katar'ın da katkıları var. Önümüzdeki süreçte bölgedeki tüm ülkelerle ilişkilerimizi en iyi noktaya getirmeyi planlıyoruz. Bölgemizin refah ve huzura ihtiyacı var bunu da hep beraber başarabiliriz.'

12 YENİ ANLAŞMA

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: "Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Yedinci Toplantısında 12 yeni anlaşmaya imza atılması bekleniyor" dedi.