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Türkiye ve Katar'dan Swap hamlesi! 15 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edildi.
Türkiye ve Katar'dan Swap hamlesi! 15 milyar dolarlık anlaşma

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankaıs, Katar Merkez Bankası ile olan swap anlaşmasında tutarları yükseltme kararı aldı. Yapılan düzenleme ile swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Katar Merkez Bankası arasında 17 Ağustos 2018 tarihinde imzalanan ikili para takası (swap) anlaşması tadil edilmiştir. Yapılan değişiklikle swap anlaşmasının tutarı 5 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyalinden 15 milyar ABD doları karşılığı Türk lirası ve Katar riyaline yükseltilmiştir. Para takası anlaşmasının temel hedefi yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamaktır.

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