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Türkiye ve Kırgızistan'dan ortak açıklama

Türkiye ve Kırgızistan, dış politika, güvenlik ve savunma, ekonomi, ticaret, bilim ve sanayi, ulaştırma, enerji, çevre ve şehircilik, sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık, alanlarında iş birliğini derinleştirme hususunda mutabık kalındığını açıkladı.
Türkiye ve Kırgızistan'dan ortak açıklama

Türkiye ve Kırgızistan, dış politika, güvenlik ve savunma, ekonomi, ticaret, bilim ve sanayi, ulaştırma, enerji, çevre ve şehircilik, sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık, eğitim, kültür, turizm ve spor alanlarında iş birliğini ve eşgüdümü derinleştirme, bu amaçla ikili ve çok taraflı mekanizmalardan azami faydalanma hususunda mutabık kalındığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev'in Bakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Bakan Çavuşoğlu’nun daveti üzerine Kazakbaev'in 9-11 Kasım'da Türkiye’yi ziyaret ettiği hatırlatılarak ziyaret vesilesiyle karşılıklı dostluk ve anlayış içinde gerçekleştirilen görüşmelerde Dışişleri Bakanlarının, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin mevcut durumunu ve ilişkilerin her alanda daha da geliştirilip derinleştirilmesi imkanlarını kapsamlı şekilde değerlendirdiği, iki ülkeyi de ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Türk tarafının, Kırgızistan’ın siyasi istikrarına, toplumsal barışına ve ekonomik refahına verdiği önemi teyit ettiği aktarılan açıklamada, 14 Ekim'de kurulan yeni Kırgız hükümetine başarılar dilendiği, gelecek dönemde gerçekleştirilecek erken cumhurbaşkanlığı ve yenilenecek parlamento seçimlerine giden sürecin anayasal çerçevede toplumsal uzlaşıyla ve kapsayıcı bir yaklaşımla yürütülmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, dış politika, güvenlik ve savunma, ekonomi, ticaret, bilim ve sanayi, ulaştırma, enerji, çevre ve şehircilik, sağlık, gıda, tarım ve hayvancılık, eğitim, kültür, turizm ve spor alanlarında iş birliğini ve eşgüdümü derinleştirme, bu amaçla ikili ve çok taraflı mekanizmalardan azami faydalanma hususunda mutabık kaldıkları aktarıldı.

Dışişleri Bakanlıkları arasında siyasi, konsüler, diplomatların eğitimi, bilgi-işlem-arşiv ve enformasyon konularında istişare ve iş birliği ile ilgili birimler arasında mutabık kalınacak bir takvim çerçevesinde devam etme konusunda anlaşıldığı belirtilen açıklamada, "Taraflar, bağlantısallık konusunda altyapı dahil uluslararası kara, hava ve demir yolu taşımacılığı alanındaki iş birliğini karşılıklı yarar zemininde daha da güçlendirmek, Hazar Geçişli Doğu-Batı Orta Koridor Girişimine yönelik somut iş birliği adımları atmak hususlarında mutabık kalmışlardır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların, iki ülke liderlerinin belirlediği 1 milyar dolar ikili ticaret hedefine en kısa sürede ulaşmak için gerekli çabayı karşılıklı olarak gösterme yönündeki iradelerini teyit ettiği vurgulanarak "Bu çerçevede Kırgız tarafı, Kırgızistan’daki Türk yatırımlarının hukuki ve fiziki güvenliğinin sağlanması için gerekli tüm tedbirleri almayı taahhüt etmiştir." bilgisi paylaşıldı.

Tarafların, iki ülke arasındaki askeri eğitim, savunma sanayisi ve güvenlik iş birliğinin gerekli hukuki zemin oluşturularak ileri bir düzeye ulaştırılmasına ve iki ülke ilgili kurumları arasında askeri eğitim ve güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütme konusunda anlaştıkları kaydedildi.

Açıklamada, tarafların, İman Ruhani Geliştirme Vakfı faaliyetlerinin geliştirilmesi için Türkiye tarafından anılan vakfa sağlanan desteğe ilişkin, ilgili kurumlar arasındaki somut neticelere matuf çalışmaların sürdürülmesi çağrısında bulundukları belirtildi.

Tarafların, başta Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Keneşi) olmak üzere bölgesel ve uluslararası örgütlerde mevcut iş birliğini ve eşgüdümü derinleştirmeyi, dayanışmalarını güçlendirmeyi kararlaştırdıklarına yer verilen açıklamada, "Taraflar, terörün her türlüsüne ve aşırıcılığa karşı birlikte kararlılıkla mücadele etmek, iki ülkenin milli güvenliğine tehdit oluşturan tüm yapılarla mücadeleyi yoğunlaştırmak, güvenlik alanında iş birliğini derinleştirmek konusunda mutabık kalmışlardır. Türk tarafının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hakkında sunduğu kapsamlı bilgi ve somut örnekleri de dikkate alarak her türlü terör faaliyeti ile mücadele için iki ülkenin yakın bir işbirliği içerisinde çalışmaları, bu alanlarda adli yardımlaşmanın somut sonuçlar vermesine odaklanılması ve terörizmin finansmanının engellenmesi hususunda anlaşmışlardır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tarafların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ortak mücadelenin önemini vurguladıkları, bu çerçevede Kırgız tarafının, Türk tarafına salgın ile mücadelede yaptığı yardımlar için şükranlarını bildirdiği kaydedilerek, "Türk tarafı, sağlık alanında Kırgızistan ile iş birliğini sürdüreceğini ve Kovid-19 salgınıyla mücadelede kardeş Kırgız halkına gerekli yardımı vermeye hazır olduğunu yinelemiştir." denildi.

Kazakbayev'in, Çavuşoğlu’na misafirperverliği için teşekkürlerini sunduğu belirtilen açıklamada, Kazakbayev'in, Çavuşoğlu'nu, Ortak Stratejik Planlama Grubu’nun müteakip toplantısı için uygun bir zamanda resmi bir ziyaret çerçevesinde Kırgızistan’a davet ettiği ve Çavuşoğlu'nun teşekkür ederek daveti kabul ettiği bildirildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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