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Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşma sonrası NATO'dan açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye-Rusya anlaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşma sonrası NATO'dan açıklama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: "ABD ile Türkiye'nin anlaşmasından sonra şiddetin azalması memnuniyet verici. Soçi mutabakatı Suriye'de çözüm için umut verici. Ancak anlaşmanın sonuçlarını değerlendirmek için erken."

İRAN

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi: "Türkiye ve Rusya'nın yaptığı anlaşma Suriye'de güvenliğin yeniden sağlanması için olumlu bir adım. Söz konusu mutabakatın Türkiye'nin güvenlik endişelerine çözüm olmasını ve Suriye'de barışı sağlamasını umuyoruz."

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