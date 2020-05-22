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Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı için ortak çalışacak

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında aşı çalışmaları devam ederken, Rusya ve Türkiye’den aşı için ortak çalışma kararı alındı.
Türkiye ve Rusya koronavirüs aşısı için ortak çalışacak

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi Başkanı Anna Popova, yaptığı açıklamada video konferans yoluyla Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Yardımcısı Emine Alp Meşe ile görüştüğünü ifade etti. Popova, “Görüşmelerde korona virüs salgınının Rusya’daki ve Türkiye’deki durumu, virüse karşı oluşturulmaya çalışılan aşı çalışmaları, karantinadan çıkış sürecine yönelik atılan adımlar ve iki ülkedeki salgın durumunun daha kötüye gitmemesi hususuna ilişkin detaylar ele alındı” ifadelerini kullandı.

"AŞI ÇALIŞMALARINI ORTAK YÜRÜTME KARARI ALDIK" 

Başkan Popova, Türk heyetinden aşı çalışmalarını ortak yürütme teklifi aldıklarını belirterek, “Türk tarafının teklifi üzerine aşı çalışmalarını ortak yürütme kararı aldık. Bilim adamları ve uzmanların aşıya yönelik bilgi alışverişi konusunda anlaşmaya vardık” dedi.

Türk hükümeti tarafından korona virüsü kapsamında alınan kararlara da değinen Popova, “Türk heyeti, korona virüse yakalanan hasta vakalarının düşmesine ilişkin hükümet tarafından alınan kararlar, devlet tarafından normalleşmeye yönelik yapılan planlar, ekonomin farklı sektörlerine yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Yaklaşan turizm sezonu sebebiyle, salgının yayılmaması için bazı önlemler alınacak” ifadelerini kullandı. Başkan Popova, görüşmenin sonunda bilimsel ve teknik konularda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Öte yandan Pazartesi günü Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiş, korona hastalarının tedavilerinin nasıl yapıldığı ve aşıya yönelik çalışmaların önemi vurgulanmıştı.

Rusya’da toplam korona virüs vaka sayısı 326 bin 448’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 3 bin 249’a ulaştı.

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