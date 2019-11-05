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Türkiye ve Rusya'nın ikinci ortak devriyesi başladı

Suriye'de güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerinin ikinci ortak devriyesi başladı. Devriye, Ayn el Arap bölgesinde yapılıyor.
Türkiye ve Rusya'nın ikinci ortak devriyesi başladı

Soçi Mutabakatı kapsamında Rusya ile ortak devriyenin ikincisi bugün yapılıyor. Rus ve Türk askerlerinin devriye için son hazırlıklarını bitirerek, devriyeye başladı.

Şanlıurfa'nın Mertismail köyünden Suriye tarafına geçilerek askerler, ilk devriyede olduğu gibi askerler, 10 kilometre derinliğe inilecek. 

Devriyeye iki taraftan beşer zırhlı aracın katılıyor Askeri kaynaklar farklı noktalardan devriye faaliyetlerinin henüz planlanmadığını kaydetti.

 

İLK DEVRİYE CUMA YAPILMIŞTI

Türk ve Rus birlikleri, Resulayn ile Kamışlı arasındaki bölgede ilk ortak kara devriyesini geçen cuma günü yapmıştı.

Ortak devriye, Resulayn'ın 40 kilometre doğusu ile Kamışlı'nın 30 kilometre batısı arasındaki bölgede yürütüldü. 8 zırhlı aracın katıldığı 4 saat süren devriyede 10 kilometre derinliğe inilmiş ve 87 kilometre kat edilmişti. 

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, devriyeye ilişkin açıklamasında "Bu süreçte herhangi bir YPG/PYD paçavrasına rastlanmadı" dedi. Kalın'ın açıklamasına göre, 3 noktada tünel çalışması tespit edildi.

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