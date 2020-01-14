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Türkiye ve Suriye arasında ilk resmi temas

Reuters haber ajansı, Türkiye ve Suriye arasında uzun yıllar sonra ilk resmi temasın sağlandığını duyurdu. Buna göre MİT Başkanı Hakan Fidan ile Suriye istihbaratının başındaki Ali Memlük'ün Moskova'da görüştüğü ileri sürüldü.
Türkiye ve Suriye arasında ilk resmi temas

Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan ve Suriye istihbaratının başı Ali Memlük Moskova'da görüştü. Temas, uzun süredir Suriye'deki iç savaşın zıt kutuplarında yer alan Şam ve Ankara arasındaki ilk resmi boyuttaki görüşme oldu.

 Reuters'ın Suriye resmi devlet ajansı SANA'ya ve bir üst düzey Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Fidan ve mevkidaşı İdlib'deki ateşkesi ve Suriye'deki Kürt unsurlara karşı iş birliğini görüştü.

Üst düzey Türk kaynağa göre görüşmede, "terör örgütü YPG'ye karşı iki ülkenin beraber çalışması" gündeme geldi.

SANA'nın aktardığına göre Ali Memlük, Fidan'a "Türkiye'nin Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyması gerektiğini" söyledi ve Türk askerlerinin ülkeden çekilmesi çağrısında bulundu.

Daha önce iki hükûmet arasında istihbarat düzeyinde temas olduğu biliniyordu, ancak bu boyutta bir görüşme ilk kez onaylandı.

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